Enzo Fernández pidió la renovación de Scaloni de parte de toda la Selección Argentina: “No hace falta que le digamos nada”

El volante de Manchester City pidió expresamente que el DT renueve su contrato y siga al mando de la Albiceleste.

Este miércoles, Enzo Fernández llegó al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina para esta fecha FIFA, en la que los rivales serán Bolivia, Burkina Faso y Benín. Antes de incorporarse a las prácticas, comandadas por Lionel Scaloni, el volante de Manchester City dejó escuetas palabras a los medios presentes en el Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza.

Allí, entre sus declaraciones, Enzo habló de uno de los temas centrales de la Selección de acá a fin de año: la continuidad de Lionel Scaloni como DT. Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, el seleccionador oriundo de Pujato todavía no definió qué será de su futuro, pero por lo pronto, los jugadores de la Selección Argentina quieren que su ciclo continúe.

Así como varios futbolistas que llegaron al país en las últimas horas, Enzo Fernández también dio su opinión al respecto y fue contundente, dejando una declaración de parte de todo el seleccionado: “Ojalá que renueve, es muy importante para nosotros. Él ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada“.

Además, el volante campeón del mundo se refirió a la despedida de Lionel Messi en esta fecha FIFA, que se dará en el partido ante Benín del próximo 6 de octubre: “Es una despedida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento que es tan especial. Sabemos el legado que deja y lo especial que es para nosotros. Todavía no se fue, hay que disfrutar al máximo y a partir de ahí empieza un proceso fuerte”.

🇦🇷🗣️ Enzo Fernández, en exclusiva con TyC Sports en su llegada al país: "OJALÁ QUE SCALONI RENUEVE, ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS" pic.twitter.com/Z4UikaH1rE — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

Cómo está la renovación de Scaloni

Según pudo saber BOLAVIP, la intención de es que Scaloni continúe como el seleccionador nacional hasta fines del 2030, para que pueda dirigir su tercera Copa del Mundo tras Qatar 2022 y el de Norteamérica de 2026.

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Lógicamente, quedan cuestiones a resolver de lo contractual, pero la AFA aprovechará la presencia de Scaloni, su CT y la Selección en sí para sentenciar los detalles finales y confirmar la renovación antes que culmine su contrato en diciembre del 2026.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires