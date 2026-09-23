Agustín Orión recordó la vez que lesionó a Leandro Paredes en Boca: “La pasé íntimamente mal”

En julio de 2013, en un entrenamiento en Boca ocurrió una situación particular, debido a que Agustín Orión, arquero y referente del plantel en aquel entonces, se le tiró de atrás a un joven Leandro Paredes, y le pegó una fuerte patada que terminó en traumatismo y esguince grave en el tobillo izquierdo del volante.

13 años después de este momento, el mismo Orión, hoy presidente de Ferrocarril Midland, habló en el programa de streaming Todos por la misma, en donde recordó cómo vivió la lesión de su compañero y reconoció que no tuvo intenciones de causarle la lesión que le provocó.

“Hoy creo que es el mejor futbolista de la actualidad, sin ninguna duda. Una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol sin duda me pasó con él. Lo volví a hablar, fuimos compañeros de nuevo, él volvió a jugar después de eso. Ni jugando al fútbol ni en la vida o en el deporte, uno no quiere hacerle daño a nadie”, inició el ex arquero.

Y agregó sobre cómo vivió el momento: “La pasé íntimamente mal, me la comí yo, no tengo por qué exteriorizarlo, pero en su momento le pedí disculpas. Puede pasar, pasa poco. No me estoy justificando, es una situación muy fea. Uno no sale a la calle a lastimar a nadie, menos en un partido de fútbol”.

Cuánto le demoró la recuperación a Paredes

Como consecuencia de esta lesión, el mediocampista que estaba dando sus primeros pasos en el plantel profesional de Boca tuvo tres meses de recuperación, entre julio y octubre de 2013. En total fueron 99 días fuera de las canchas, en los que se perdió 10 partidos.

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