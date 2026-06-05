Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca aprobaron la posible vuelta del Vasco Arruabarrena

El entrenador es el principal candidato a hacerse cargo del primer equipo de cara al segundo semestre. Visto bueno de la gente.

Juan Román Riquelme busca entrenador para el primer equipo de Boca Juniors y el favorito parece ser Rodolfo Arruabarrena. El Vasco, sin club desde febrero de 2025, asoma como principal candidato para quedarse con el puesto que hasta hace unos días era de Claudio Ubeda.

La noticia tomó por sorpresa a muchos hinchas, teniendo en cuenta que el estratega está hace casi una década fuera del mercado argentino. Cabe recordar que, desde su salida del equipo de la Ribera en 2016, incursionó en el fútbol árabe, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Según pudo saber Bolavip, el Vasco cuenta con chances de tener una segunda etapa al frente del club de sus amores, en donde supo gritar campeón como jugador y DT. Se vienen días decisivos en la definición del cargo, teniendo en cuenta que el 18 de junio arrancará la pretemporada en Ezeiza.

Los hinchas quieren la vuelta de Arruabarrena

Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp y los resultados fueron contundentes: cerca del 80% hinchas que votaron se mostraron a favor del regreso de Arruabarrena, mientras que el 20% restante se inclinaron por la negativa. Por ahora, el Vasco parece tener todos los números para ser el elegido.

Son varios los puntos que generan consenso entre los simpatizantes: su alto porcentaje de efectividad en su primer ciclo, los títulos que obtuvo como DT y los recuerdos de un Boca que supo jugar bien más allá de los resultados.

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Cómo fue el ciclo del Vasco Arruabarrena como DT de Boca

La primera -y hasta ahora única- etapa de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca fue entre agosto de 2014 y febrero de 2016. Su efectividad fue muy alta: de 75 partidos, ganó 47, empató 13 y perdió apenas 15, con 126 goles a favor y 60 en contra.

Bajo su conducción, el Xeneize conquistó el Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015, con Carlos Tevez recién llegado de Juventus como máxima figura. El torneo local obtenido fue el primero tras cuatro años sin festejos, teniendo en cuenta que el último había sido el Apertura 2011 con Julio César Falcioni.

Su punto débil fueron los clásicos: ganó 3 de 15, con 3 empates y 9 derrotas. Sin lugar a dudas, las caídas más dolorosas para el equipo de la Ribera fueron las eliminaciones directas de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 ante los de Marcelo Gallardo.

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En síntesis