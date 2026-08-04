Con Boca y otros dos clubes argentinos: los 10 mejores equipos de Sudamérica según Opta

A través de lo económico, los equipos brasileños tomaron una importante ventaja en el fútbol sudamericano en los últimos años. La Copa Libertadores es la clara muestra de su dominio en el continente y Opta los señala en la cima del ranking de clubes de CONMEBOL con mejor actualidad.

Sin embargo, hay otros equipos en el Top 10 que no disputan el Brasileirao, entre los que se encuentran tres argentinos. A través de las estadísticas deportivas de la prestigiosa plataforma, Opta Power Rankings actualizó su escalafón en el que ordena a más de 13.500 equipos masculinos con una puntuación de hasta 100 unidades.

No es sorpresa para nadie que Flamengo aparezca como el líder con 90 puntos, seguido por Palmeiras, con 89.8. Pero el podio no pertenece a un brasileño, sino a Independiente del Valle, que pelea con 87.6.

En cuanto a los clubes argentinos, Independiente Rivadavia es el primero en figurar. La Lepra mendocina, en carrera en la Copa Libertadores y primero en la Tabla Anual, se ubica en el sexto puesto de clubes de CONMEBOL con 85.8 unidades. Pero hay otros dos equipos argentinos que lograron posicionarse en el Top 10.

Con lo justo, en el noveno y décimo lugar aparecen Argentinos y Boca, respectivamente. El Bicho posee una puntuación de 85.7 unidades, mientras que el Xeneize aparece detrás con 85.4, perdiendo 18 puestos generales en la última semana.

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Como referencia, River, en una racha de derrotas que no se veía desde 1911, cayó 50 posiciones en el ranking general en la última semana y ahora figura 19° en CONMEBOL con 84 unidades.

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