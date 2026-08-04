Nahuel Molina, a un paso de dejar Atlético de Madrid para ser refuerzo de Roma

El nacido en Embalse ultima detalles para ser nuevo futbolista de la Loba, donde sería compañero de Santi Castro, Soulé y Dybala.

Quedan detalles, pero si no sucede nada extraño, Nahuel Molina dejará el Atlético de Madrid esta temporada y regresará al fútbol italiano para ser nuevo futbolista de la Roma.

El dos veces mundialista con la Selección Argentina, campeón y subcampeón del mundo en Qatar y Norteamérica, se encuentra a detalles de ser refuerzo de la Loba, que ya abrochó a otro argentino en este mercado de pases con la contratación de Santiago Castro.

Molina, a sus 28 años, encamina su regreso a la Serie A luego de cuatro temporadas en el Atleti. Esta vez, en lugar de jugar para Udinese, el lateral derecho pasaría a Roma, en un traspaso que ronda los 16 millones de euros con bonos incluidos.

Cabe destacar que, de los 26 mundialistas con la Selección Argentina, de momento solo uno cambió de club de manera oficial post certamen: Valentín Barco, con su salida de racing de Estrasburgo a Chelsea. Además, se suman Nicolás Otamendi y Marcos Senesi a River y Tottenham respectivamente, aunque se confirmaron en pleno Mundial.

Nahuel Molina, a detalles de cambiar de club

Así las cosas, si se concretan los detalles finales de la operación, Nahuel Molina sería el segundo futbolista de la Selección Argentina en cambiar de club post final del mundo, a la espera de lo que pueda suceder con Cuti Romero, Gerónimo Rulli, Thiago Almada y Julián Alvarez, entre otros tantos que definirán su futuro en el corto plazo. Por lo pronto, Molina y su pase a Roma está más avanzado que cualquier otro.

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Los números de Nahuel Molina en Atlético de Madrid

Desde su arribo al Atlético de Madrid procedente de Udinese, Nahuel Molina disputó un total de 181 partidos oficiales, con acumulado de 11.551 minutos en cancha, en los que aportó 9 goles y 17 asistencias. Fue amonestado en 17 ocasiones y dos veces expulsado.

En síntesis