Se terminó el sueño para Boca: David Romero, vendido al Parma de la Serie A

El delantero, que rechazó la oferta para vestir la camiseta xeneize, acordó todos los términos para jugar en su nuevo club. Viaja a Italia en las próximas horas.

Se terminó la novela. David Romero, delantero de Tigre que era uno de los futbolistas más codiciados por Juan Román Riquelme para reforzar el plantel de Boca, finalmente seguirá su carrera en el fútbol europeo. En concreto, el atacante de 23 años será nuevo jugador del Parma italiano, que luchará por la permanencia en la Serie A esta temporada.

El Xeneize había realizado una oferta formal por Romero de cifras imponentes, pero el deseo del futbolista de recalar en el viejo continente fue más fuerte y es por ello que desembarcará en el cuadro italiano en las próximas horas. El acuerdo entre Tigre y Parma se cerró en 8 millones de euros y se le dará una despedida en el Matador este miércoles en Victoria, para emprender viaje a Europa el próximo jueves.

David Romero será refuerzo de Parma.

Cabe destacar que al club argentino le quedará una plusvalía por una futura venta de Romero. En las próximas horas se hará oficial, ya que la venta está cerrada de palabra. Una vez que se pase al papel, se realizará la oficialización de parte de ambos clubes. A fin de cuentas, se terminó el deseo de Boca de contar con el delantero de Tigre.

La oferta que Boca realizó por Romero

En búsqueda de un delantero, Boca inició gestiones para contratar al delantero de Tigre en este mercado de pases y llegó a ofertar 7 millones de dólares por el 70% de su ficha. Dentro de esta negociación, el Matador de Victoria pidió incluir un porcentaje del pase de Jabes Saralegui, más la cesión de Kevin Zenón.

Finalmente la operación no prosperó, por lo que esta posibilidad se cayó. Además, hubo un interés por parte del Sevilla de España, quien llegó a arreglar en lo contractual con el futbolista, pero al no haber un acuerdo entre los clubes, Parma será el nuevo destino de Romero.

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Cómo está la búsqueda de un 9 en Boca

Luego de la negativa por David Romero, Boca entabló charlas con futbolistas como Lucas Passerini, Uvita Fernández y Luciano Gondou, además consultar condiciones en sus respectivos clubes. Como agentes libres, suenan nombres como Enner Valencia y Chimy Ávila. De momento, no hubo avances concretos por ninguno de ellos.

En síntesis