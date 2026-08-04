El Xeneize quiere reforzarse con un defensor central diestro y puso sus ojos sobre uno del fútbol argentino.

Con los compromisos del segundo semestre ya iniciados, Boca Juniors continúa trabajando en el mercado de pases para fortalecer al equipo de Rodolfo Arruabarrena. Hasta el momento, el DT ya cuenta con 3 incorporaciones en el plantel y una por arribar, pero el Xeneize va por más.

Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa ya sumaron minutos con la camiseta azul y oro, mientras que Enner Valencia llegará el viernes para convertirse en la cuarta incorporación. Ahora, Boca va por un defensor central para reforzar una de las posiciones que más dudas causaron en este puñado de partidos.

Según pudo saber BOLAVIP, Santiago Núñez es el apuntado por la dirigencia y el cuerpo técnico del Xeneize. El defensor central diestro, que viste la camiseta de Estudiantes de La Plata, es el objetivo.

El zaguero de 26 años es el titular en el Pincha y desarrolló casi toda su carrera allí, con un paso intermedio por Santos Laguna. Según Transfermarkt, Núñez tiene un valor aproximado de 2 millones de dólares, cifra similar a la que pagó Estudiantes para repatriarlo desde la Liga MX en 2025.

Santiago Núñez ante Boca. (Foto: Getty)

En sus primeros partidos de este segundo ciclo, Arruabarrena utilizó en esa posición a Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo, aunque ninguno de los dos logró convencer para ganarse la titularidad.

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Los números de Santiago Núñez en Estudiantes

Desde su debut en 2022, Núñez disputó un total de 108 compromisos con la camiseta del combinado platense. Aportó 4 goles y ganó 3 títulos: Copa Argentina, Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.

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