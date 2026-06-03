Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca piden masivamente el regreso de Sebastián Villa

Desde el Xeneize ya iniciaron conversaciones para volver a contar con el delantero colombiano que brilla en Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa pasó por Boca entre 2019 y 2023. Fueron años muy buenos en líneas generales, aunque el final del ciclo estuvo manchado por denuncias de violencia de género, una relación conflictiva con la dirigencia y, una vez consumada la salida, el colombiano inició acciones legales contra el club.

Luego de un breve paso por el fútbol búlgaro y de brillar en Independiente Rivadavia, los caminos de Villa y el Xeneize se podrían volver a juntar. Bolavip pudo saber en exclusiva que hubo un sondeo por parte de Boca para conocer cuál es la situación del delantero.

Desde el entorno de Sebastián Villa le confirmaron a Boca que está abierto a volver al club. Bolavip también pudo saber que tiene dos interesados en el fútbol de Brasil. Por otro lado, hay una promesa por parte de Independiente Rivadavia de dejarlo salir, por lo que el valor de la cláusula -es de 6 millones de dólares- podría ser negociable.

Los hinchas no dudan y quieren la vuelta de Villa

Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp y los resultados fueron contundentes: más de 8600 hinchas votaron a favor del regreso del colombiano al club, mientras que apenas 904 se inclinaron por la negativa. La dirigencia ya tomó nota y hará lo que esté a su alcance para volver a contar con el delantero que ya estuvo cuatro años en el club.

Los hinchas de Boca arrasaron en la encuesta propuesta por Bolavip.

Que el hincha de Boca vote masivamente a favor del regreso de Sebastián Villa al club es la clara muestra de la decepción que sienten con parte del actual plantel. No caben dudas de que el sector más cuestionado de esta primera mitad de 2026 fue la delantera: Merentiel no estuvo en su mejor versión, Milton Giménez nunca se consolidó, Bareiro fue el mejor, pero se lesionó para el tramo más importante y con Edinson Cavani directamente no se pudo contar.

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Sebastián Villa en Independiente Rivadavia. (Foto: Getty).

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