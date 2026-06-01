Edinson Cavani quiere operarse: qué implica la cirugía y cuándo podría volver a jugar en Boca

Edinson Cavani sigue sin poder recuperarse y terminó el primer semestres diferenciado de sus compañeros. De hecho, quedó descartado del partido entre Boca y Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos, que significó la eliminación en la Copa Libertadores. Así las cosas, ahora podría someterse a una cirugía para intentar una rehabilitación con éxito.

Cabe recordar que su último partido fue el 20 de febrero, cuando fue titular en el 0-0 ante Racing y se retiró silbado desde muchos sectores de La Bombonera. Desde ese día a la fecha no volvió a ser convocado, sellando un saldo de solo dos encuentros disputados en el año. El restante que integra la lista fue otro empate sin goles: ante Platense de local, donde jugó 25 minutos.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Cavani pretende hacerse una microcirugía en la zona lumbar con el fin de dejar atrás de una vez por todas la lesión que le impide jugar y hasta entrenar con normalidad. De hecho, la idea es operarse lo antes posible y es por ese motivo que ya están trabajando los especialista para hacerlo en el corto plazo para ganar tiempo.

Con la realización de la Copa del Mundo 2026 que se lleva el protagonismo y ocupa buena parte del calendario durante las próximas semanas, está todo planificado ya que la recuperación puede llevar dos meses aproximadamente. Es por eso que se apunta a utilizar el tiempo en el que el foco se lo llevará el Mundial, mientras el charrúa lleva a cabo su respectiva rehabilitación.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors.

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Vale resaltar que en marzo se realizó un segundo bloqueo lumbar y desde allí no volvió a entrenar a la par de sus compañeros. Debido a la larga inactividad, perdió masa muscular y tuvo que hacer un reacondicionamiento en el gimnasio, donde enfocó gran parte de sus trabajos en las últimas semanas, además de ciertos ejercicios sobre el césped para mejorar desde lo físico.

Un dato importante a tener en cuenta es que, si vuelve el dolor al ser exigido, no podrá hacerse un tercer bloqueo lumbar. Esto se debe a que no es recomendado por los médicos por la gravedad que implica, por lo que el segundo fue el último. Con ese panorama sobre la mesa, es que Cavani habría decidido operarse para poder volver a jugar profesionalmente.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)