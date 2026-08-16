Thiago Almada, sincero tras su debut en River: “Tenemos cosas que mejorar”

Hizo su estreno absoluto como titular en la victoria frente a Argentinos Juniors que cortó una extensa racha negativa.

Este domingo por la tarde, River venció 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Con los goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, el Millonario volvió a ganar después de 5 derrotas consecutivas entre Copa Argentina y el campeonato. En medio de ese contexto, se dio el debut de Thiago Almada con la camiseta del Millonario.

Cabe destacar que el campeón del mundo con la Selección Argentina jugó prácticamente todo el partido. Si bien no pudo demostrar su mejor versión sobre el campo de juego, dejó destellos de su inmensa calidad y el porqué el conjunto de Núñez desembolsó 20 millones de dólares para su contratación en este mercado de pases.

Thiago Almada, en su debut en River. (Getty Images)

Lo cierto es que rompió el silencio ni bien terminó el partido. “La verdad que estoy muy contento de debutar con esta camiseta. Estoy muy feliz“, confesó Almada en primera instancia frente al micrófono de ESPN Premium. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Lo más importante es la victoria del equipo, cómo jugamos hoy“.

En ese sentido, Thiago fue muy sincero y sentenció: “Tenemos cosas que mejorar seguramente, pero lo importante hoy era ganar“. Por otro lado, se tomó unos segundos para resaltar el esfuerzo del equipo y habló en nombre de todos. “Supimos aprovechar la oportunidad, pero hicimos un gran partido“, expresó inmediatamente después.

Thiago Almada, en su debut en River. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Creo que jugamos bien por momentos y por otros tuvimos que defender“, reconoció sobre lo ocurrido sobre el campo de juego del Estadio Monumental. Por otro lado, no titubeó y añadió: “Argentinos es un equipo que juega muy bien al fútbol“.

Por último pero no menos importante, reveló cómo fueron sus primeros días en River. “Llegué y los chicos estaban con una energía muy positiva. Me recibieron muy bien. Conocía a la mayoría“, aseguró el ex Botafogo y Atlanta United. Y de cara a la serie ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: “Ahora a descansar bien, que el miércoles tenemos una gran batalla“.

“ESTOY MUY CONTENTO DE DEBUTAR CON ESTA CAMISETA” El Guayo Almada sumó sus primeros minutos en River en el triunfo vs. Argentinos.



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