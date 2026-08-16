Tras rechazar a Boca, Paulo Dybala ilusiona a Roma por su gran pretemporada

La Joya está a punto desde lo físico y lo demostró con aportes en todos los partidos preparatorios del combinado capitalino.

A los 32 años, Paulo Dybala está listo para afrontar una nueva temporada en Europa. Durante el receso, y tras largos meses de especulaciones, el cordobés optó por firmar un nuevo contrato con Roma, desestimando la oportunidad para ponerse la camiseta de Boca como jugador libre.

El elenco de la capital italiana debutará en la Serie A el próximo lunes 24 de agosto, como local ante Fiorentina, y para llegar de la mejor forma al inicio de la temporada, el equipo afrontó 5 amistosos, con Dybala como la gran figura de esta preparación.

El campeón del mundo en Qatar 2022 le confirmó a la dirigencia de Roma que fue una buena decisión extender su vínculo con el club. Es que el surgido de Instituto se mostró en gran forma, con aportes directos en 4 de los 5 partidos de pretemporada.

¡ROMA SE PUSO EN VENTAJA DESDE EL INICIO!



Paulo Dyabala abrió el marcador en Signal Iduna Park ante Borussia Dortmund. pic.twitter.com/VtUuozlORs — DSPORTS (@DSports) August 15, 2026

Fueron 2 goles ante Cannes, otro ante Cardiff y un cuarto ante Borussia Dortmund, ante quien también aportó una asistencia. Además, dio otro pase gol en la abultada victoria ante Newport.

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Paulo Dybala explicó por qué eligió a Roma y no a Boca

“Esta historia continúa. Es lo que todos queremos: el club, los hinchas y yo. Tener otra temporada acá, otro año en esta ciudad, en este país. Es un privilegio poder seguir vistiendo la camiseta de Roma”, comenzó Dybala en el anuncio oficial de Roma.

Y completó: “Roma significa muchas cosas: responsabilidad, honor, belleza. También muchas cosas a nivel personal por las que hoy quiero estar acá. Defender estos colores. Es un gran honor. Estoy contento de pasar este año con ustedes, de verlos en el Estadio Olímpico y en todas las ciudades, cuando nos toque jugar afuera”.

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