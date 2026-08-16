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Tras rechazar a Boca, Paulo Dybala ilusiona a Roma por su gran pretemporada

La Joya está a punto desde lo físico y lo demostró con aportes en todos los partidos preparatorios del combinado capitalino.

Paulo Dybala, figura de Roma.
© GettyPaulo Dybala, figura de Roma.

A los 32 años, Paulo Dybala está listo para afrontar una nueva temporada en Europa. Durante el receso, y tras largos meses de especulaciones, el cordobés optó por firmar un nuevo contrato con Roma, desestimando la oportunidad para ponerse la camiseta de Boca como jugador libre.

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El elenco de la capital italiana debutará en la Serie A el próximo lunes 24 de agosto, como local ante Fiorentina, y para llegar de la mejor forma al inicio de la temporada, el equipo afrontó 5 amistosos, con Dybala como la gran figura de esta preparación.

El campeón del mundo en Qatar 2022 le confirmó a la dirigencia de Roma que fue una buena decisión extender su vínculo con el club. Es que el surgido de Instituto se mostró en gran forma, con aportes directos en 4 de los 5 partidos de pretemporada.

Fueron 2 goles ante Cannes, otro ante Cardiff y un cuarto ante Borussia Dortmund, ante quien también aportó una asistencia. Además, dio otro pase gol en la abultada victoria ante Newport.

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“Esta historia continúa. Es lo que todos queremos: el club, los hinchas y yo. Tener otra temporada acá, otro año en esta ciudad, en este país. Es un privilegio poder seguir vistiendo la camiseta de Roma”, comenzó Dybala en el anuncio oficial de Roma.

Y completó: “Roma significa muchas cosas: responsabilidad, honor, belleza. También muchas cosas a nivel personal por las que hoy quiero estar acá. Defender estos colores. Es un gran honor. Estoy contento de pasar este año con ustedes, de verlos en el Estadio Olímpico y en todas las ciudades, cuando nos toque jugar afuera”.

Datos clave

  • Paulo Dybala renovó su contrato con la Roma y rechazó a Boca.
  • 4 goles y dos asistencias aportó en cinco partidos de pretemporada.
  • 24 de agosto será el debut oficial ante Fiorentina por la Serie A.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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