El plan de Barcelona para fichar a Julián Álvarez: miércoles, el día clave

El conjunto catalán insiste por el delantero de Atlético de Madrid y Deco encara personalmente un último ataque.

Durante el Mundial 2026, Julián Álvarez dejó clara su postura: sueña con vestir la camiseta de Barcelona. El potente mensaje del delantero argentino marcó la cancha y puso a la defensiva a Atlético de Madrid, que no pretende desprenderse de su principal estrella.

Para colmo, la relación del combinado catalán con el Colchonero está más tensa que nunca. A pesar de ello, Barcelona no se baja de su objetivo más grande de este mercado de pases y activó un plan para intentar acercarse a la contratación del surgido de River Plate.

Según medios como Sport y Jijantes, Deco, director deportivo del blaugrana, se encuentra en Madrid para darles seguimiento personal a las negociaciones. Se reunirá con Fernando Hidalgo, representante del argentino, para darle forma al cierre de operación que estas dos partes anhelan.

Posteriormente, este miércoles, lanzarán una oferta formal definitiva para intentar destrabar la transacción con Atlético de Madrid. En Barcelona saben que no es una operación sencilla, pero aún no quieren bajar los brazos.

Julián Álvarez ante Arsenal en Champions League. (Foto: Getty)

Cabe recordar que, durante la Copa del Mundo, los catalanes ya habían enviado un ofrecimiento formal, de alrededor de 100 millones de euros, que no conformó a la directiva del Atleti. Por eso, la nueva propuesta deberá ser superadora para intentar llegar a buen puerto.

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Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

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