El Cholo Simeone se refirió al futuro de Julián Alvarez en Atlético de Madrid: “La situación es muy clara”

El DT colchonero se puso del lado del club en la disputa sobre el futuro del futbolista argentino.

La novela de Julián Alvarez y su futuro sigue sumando capítulos. El futbolista argentino manifestó abiertamente que quiere salir del Atlético de Madrid este mercado de pases, con Barcelona como el máximo interesado en adquirir su ficha, pero desde el Atleti se mostraron reacios a negociar con su par catalán.

En este sentido, le comunicaron a los culés que la única vía posible para contratar a Julián era mediante la cláusula de rescisión, valuada en 500 millones de euros. El Barça había ofertado cifras superiores a los 100 millones, por lo que las diferencias abismales colapsaron la operación.

Mientras emergen otros interesados como el Arsenal, la postura del Atlético de Madrid es contundente: no quieren vender al argentino en este mercado, algo que va directamente a contramano del deseo del jugador.

En medio de este contexto, el Cholo Simeone tomó la palabra como el entrenador del equipo y soltó un testimonio a tono de lo que pretende el club. “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín -NdR: accionista mayoritario del ATM-) explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián, desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos año, que fue un montón”.

‼️🕷️ Simeone vuelve a dejar clara la situación de Julián Álvarez, que este lunes debe incorporarse a los entrenamientos con el Atlético de Madrid



📹 Isaac Suárez pic.twitter.com/uEkjfsyZdW — MARCA (@marca) August 8, 2026

Estas declaraciones las esbozó en la conferencia de prensa previa al partido amistoso ante Manchester City en Seúl, Corea del Sur, que se jugará este domingo a las 8:00 de Argentina.

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Cabe destacar que, en dicho compromiso de pretemporada, Julián Alvarez no forma parte de su equipo debido a que fue licenciado, junto con los demás finalistas del Mundial 2026, hasta el 10 de agosto. Por ende, desde el próximo lunes, el Atleti espera a Julián para que se reincorpore a las filas colchoneras. Allí se dará el primer frente a frente desde que soltó sus explosivas declaraciones.

Qué había dicho Miguel Ángel Gil Marín sobre Julián Alvarez

En una entrevista reciente, que data de hace unas semanas atrás, el Empresario, Consejero Delegado y accionista del Atlético de Madrid deslizó: “La opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”.

Los futbolistas que regresarán el 10 de agosto al Atlético

Además de Julián Álvarez, los futbolistas de la Selección Argentina que están llamados a reincorporarse el 10 de agosto a la disciplina de Atlético de Madrid son Juan Musso y Giuliano Simeone.

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Entre los futbolistas de la Selección de España que se reincorporarán tras tener vacaciones están Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y el recientemente fichado Alex Grimaldo.

Cabe destacar que Nicolás González hoy por hoy se encuentra en Juventus, ya que finalizó su cesión en el Atlético, y tanto Nahuel Molina como Thiago Almada completaron sus salidas rumbo a Roma y River respectivamente, por lo que no serán parte del equipo para la próxima temporada.

En síntesis

Julián Alvarez busca salir del Atlético; el club exige su cláusula de rescisión.

busca salir del Atlético; el club exige su cláusula de rescisión. 500 millones de euros vale su cláusula, superando los 100 millones ofertados por Barcelona.

vale su cláusula, superando los 100 millones ofertados por Barcelona. 10 de agosto deberá reincorporarse a los entrenamientos tras finalizar su licencia mundialista.