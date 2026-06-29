Exequiel Zeballos entra en los últimos 6 meses de contrato y puede firmar para irse libre de Boca

El delantero no renovará su vínculo con la institución y busca una salida en este mercado de pases.

Mientras negocia por el regreso de Sebastián Villa, la dirigencia de Boca se encuentra alerta a la situación contractual de Exequiel Zeballos, debido a que su vínculo termina el próximo 31 de diciembre y esto podría traerle problemas al club en este mercado de pases.

Es que, si bien se espera que lleguen ofertas para transferir al ‘Changuito’ en esta ventana de fichajes, la realidad marca que en dos días, es decir a partir del 1° de julio, el futbolista de 24 años entrará en los últimos seis meses de contrato con la institución.

Esto quiere decir que desde esa fecha Zeballos tiene la potestad de firmar un precontrato con cualquier otra institución y así marcharse con el pase en su poder el 31 de diciembre, cuando termine su vínculo con el elenco de la Ribera, debido a que no está en los planes renovarlo.

De esta manera, se puede complicar el panorama para el Xeneize, debido a que esperan recibir una importante suma de dinero por el ‘Changuito’, pero ante esta situación contractual cada club que lo quiera puede ofertar menos, ya que si espera seis meses se lo lleva libre.

Así las cosas, en las próximas semanas serán claves para determinar el futuro del delantero. Uno de los clubes interesados en contratarlo es Napoli, pero aún no se comunicó de manera oficial con la dirigencia de Boca para intentar llegar a un acuerdo por la transferencia.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el elenco de la Ribera está en una situación así. En 2024 Nicolás Valentini decidió no renovar su contrato, por lo que meses antes de la finalización llegó a un acuerdo con Fiorentina para sumarse como futbolista libre.

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En esta situación, tanto la intención de la dirigencia xeneize como del futbolista es no llegar a esto y que en el actual mercado de pases se dé una transferencia para que el delantero le pueda dejar un resarcimiento económico a la institución en la que debutó como profesional.

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su debut con el Xeneize, en noviembre de 2020, Exequiel Zeballos lleva disputados 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, con 6.366 minutos acumulados en cancha para aportar 16 goles y 16 asistencias.

Datos claves

El contrato de Exequiel Zeballos con Boca Juniors finaliza el 31 de diciembre .

con Boca Juniors finaliza el . A partir del 1° de julio , el delantero puede firmar un precontrato con otro club.

, el delantero puede firmar un con otro club. El club Napoli está interesado en contratar a Zeballos en este mercado de pases.