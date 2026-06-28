Los 3 jugadores que Boca tiene en carpeta por si se cae la negociación por Sebastián Villa

Juan Román Riquelme tiene como prioridad la vuelta del colombiano, pero maneja alternativas en caso de no llegar a un acuerdo con Independiente Rivadavia.

Boca Juniors no pierde tiempo en el mercado de pases y, tras cerrar a Leandro Lozano y Álvaro Montero como los primeros refuerzos, va por más. Sebastián Villa es el gran objetivo de Juan Román Riquelme y la negociación avanza con Independiente Rivadavia.

El futbolista colombiano podría volver a vestir la camiseta azul y oro si Boca desembolsa los 7 millones de dólares de su cláusula de rescisión. Hay optimismo sobre la posibilidad de que la operación llegue a buen puerto de cara a este segundo semestre.

Sin embargo, el mercado de pases siempre es impredecible, por lo que el club de la Ribera maneja otras opciones para el puesto en caso de no poder cerrar el regreso de Villa a Brandsen 805.

Según pudo saber BOLAVIP, hay tres jugadores que gustan en Boca y podrían ser el nuevo objetivo por si se cae lo de Villa: Maher Carrizo, Kevin Serna y Tiago Palacios. Riquelme y Arruabarrena los tienen en carpeta por si tienen que salir a buscar alternativas.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Por Serna, Boca negoció en el último mercado de pases, pero Fluminense le mejoró y extendió su contrato, cerrándole la puerta en ese momento a la transferencia. En las últimas semanas volvió a sonar como opción para el Xeneize.

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El caso de Carrizo es especial, ya que llegó en febrero a Ajax a cambio de 7 millones de dólares por la mitad de su pase desde Vélez Sarsfield. Tampoco sería sencilla una negociación con Estudiantes de La Plata por Palacios, de precio elevado.

Boca abrirá el segundo semestre con dos amistosos

Antes de los compromisos por el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el elenco de Arruabarrena se preparará con dos duelos amistosos en el inicio de julio.

El 4, a puertas cerradas, el Xeneize chocará ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla. Más tarde, el 8, el club de la Ribera viajará a Salta para enfrentarse a Athletico Paranaense.

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