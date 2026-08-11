Fútbol de alto vuelo de Boca, con un Milton Delgado que jugó por todos y con un Ascacibar que es Palermo con dos cabezas menos

El equipo del Vasco Arruabarrena juega cada vez mejor, pisa fuerte en la Copa Sudamericana y los hinchas se ilusionan con el título.

Fútbol de alto vuelo del Boca del Vasco Arruabarrena, que logró cambiar el chip. Ahora, este Boca ilusiona, este Boca juega bien.

Partido impresionante de Milton Delgado. Jugó de él, de Leandro Paredes y hasta de Tomás Aranda por momentos. Y hasta metió un gol impresionante.

Por otra parte, Santiago Ascacibar es Martín Palermo con dos cabezas menos. El exvolante de Estudiantes de La Plata pisó el área y selló su cuarto gol consecutivo en el Xeneize.

Hay dos jugadores de Boca que vuelan: Delgado y Ascacibar. Se ve que hicieron una pretemporada espectacular porque están en su prime. Más el juego de Aranda, más el juego del pibe Flores, que metió un golazo e hizo expulsar a dos rivales.

🇷🇺💥🗣️ "EL RUSO ASCACIBAR ES PALERMO CON DOS CABEZAS MENOS"



El análisis de @TotiPasman sobre la victoria de Boca contra Recoleta en la ida de 8vos de Copa Sudamericana. pic.twitter.com/w8LAaiNjYr — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 12, 2026

Boca pisa firme en la Copa Sudamericana. Quizás quedó corto el resultado. Al terminar 11 contra 9, el Vasco pedía más, quería el cuarto, el quinto y sellar la clasificación hoy. Sin embargo, el 3-1 es un buen resultado.

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Eso sí: lo veo extenuado a Paredes. Con el partido 11 contra 11, lo sufrió, perdió muchas pelotas, perdió duelos mano a mano y recién pudo lucirse con la superioridad numérica.

Pero lo más importante es que el Boca del Vasco Arruabarrena juega cada partido un poco mejor y la gente está ilusionada con volver a gritar campeón.