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COPA LIBERTADORES

Universidad Católica se lo empató a Estudiantes y dejó la serie abierta de Copa Libertadores

El Pincha manejaba la ventaja y estaba para estirar la diferencia, pero Zampedri apareció sobre el final para igualar las cosas.

Estudiantes abrió la serie ante Católica.
© GettyEstudiantes abrió la serie ante Católica.

En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata igualó por 1-1 este martes ante Universidad Católica en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Joaquín Tobio Burgos gritó para el local y Fernando Zampedri puso cifras definitivas.

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Con este resultado, el Pincha deberá luchar por la clasificación en Santiago de Chile, el próximo martes a las 21.30, hora argentina. El vencedor de esta llave chocará en cuartos de final ante Rosario Central o Corinthians.

El gol de Zampedri para Universidad Católica: 1-1

El gol de Tobio Burgos para Estudiantes: 1-0

Minuto a minuto

Las formaciones de Estudiantes y Universidad Católica

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

U. CATÓLICA: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

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Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Universidad Católica

  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
  • Asistente 1: Rodrigo Correa (Brasil)
  • Asistente 2: Danilo Manis (Brasil)
  • Cuarto árbitro: Rafael Klein (Brasil)
  • VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)
  • AVAR: Caio Vieira (Brasil)

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

Datos clave

  • Estudiantes y Universidad Católica disputan la ida de octavos de la Copa Libertadores 2026.
  • El partido se jugará a las 21.30 en el Estadio UNO de La Plata.
  • El encuentro será arbitrado por Raphael Claus y transmitido por Fox Sports y Disney+.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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