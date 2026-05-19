Jamie Vardy no dudó y eligió a Boca por sobre River: “Obvio”

El delantero fue entrevistado por un periodista argentino y escogió entre los dos grandes.

Son varios los jugadores internacionales que, en algún momento de su carrera, fueron invitados a elegir entre Boca Juniors y River Plate. Esta vez fue el turno de Jamie Vardy, leyenda de Leicester, que actualmente defiende la camiseta de Cremonese en el fútbol italiano.

En una entrevista con el periodista argentino Gianfranco Vella, al atacante británico lo hicieron elegir entre un sticker del Xeneize y otro del Millonario. Casi sin dudarlo, respondió: “Boca”.

En lo que va de la temporada, Vardy acumula 28 partidos jugados con la camiseta de Cremonese. Su saldo en la Serie A italiana es de 7 goles y 2 asistencias, acumulando un total de 2.018 minutos en el campo de juego.

¿RIVER O BOCA? Conversé con Jaime Vardy y le pregunte quien prefiere si RIVER o BOCA. La conversación completa en mi canal de YouTube Gianfrancok pic.twitter.com/dv38gp9vQ4 — Gianfranco (@gianfrancok_) May 19, 2026

Cremonese va por la permanencia

Cremonese llega a la última fecha jugándose nada más ni nada menos que la permanencia en la máxima categoría. Su equipo llega con 34 puntos y el último salvado es Lecce, que solo lo supera por una unidad.

El equipo de Vardy recibirá a Como en condición de local este domingo 24 de mayo a las 15:45 (hora de Argentina). A la misma hora, Lecce será anfitrión de Genoa, consciente de que un triunfo lo mantendrá en la Serie A y condenará a Cremonese a jugar en la Serie B.

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En síntesis