Santiago Ascacibar recibió dos fechas de suspensión y se pierde el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores con Boca

El volante fue expulsado ante Barcelona y no podrá jugar hasta unos hipotéticos octavos de final. Además, recibió una multa económica.

En la previa del encuentro ante Cruzeiro por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, Boca recibió una mala noticia debido a que se confirmó la sanción que recibió Santiago Ascacibar luego de ser expulsado ante Barcelona en la derrota por 1 a 0 en Ecuador.

Finalmente, el mediocampista que llegó en el último mercado de pases, recibió una sanción de dos partidos, por lo que no podrá estar presente en los próximos compromisos del equipo, que serán claves para clasificar a la siguiente instancia en el certamen.

Además de esto, también recibió una multa económica de 3 mil dólares a causa de esta expulsión por pegarle una patada en la cabeza a Milton Céliz. La misma será debitada del monto que recibirá Boca por los derechos de televisación o patrocinio.

Santiago Ascacibar recibió 2 fechas de suspensión en Copa Libertadores.

Así las cosas, todo indica que para enfrentar a Cruzeiro su reemplazante será Tomás Belmonte. En caso de tener una buena performance, el ex Lanús podría volver a meterse para cerrar la fase de grupos frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera.

El comunicado oficial de Conmebol

1º. SUSPENDER al Sr. SANTIAGO LIONEL ASCACIBAR por 2 (dos) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

2º. IMPONER al Sr. SANTIAGO LIONEL ASCACIBAR una multa de USD 3.000 (TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en virtud del Artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Club en concepto de

derechos de Televisación o Patrocinio.

3º. NOTIFICAR y cumplido archivar.

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