A 24 días del Mundial 2026, Fermín sufrió una fractura y será baja en la Selección de España

El jugador de Barcelona se sometió a estudios y los resultados fueron desalentadores. Luis De La Fuente dará a conocer la lista el lunes 25 de mayo.

La ola de lesiones a falta de pocos días de Mundial 2026 también afecta a la Selección de España. En este caso se trata de Fermín López, jugador de Barcelona, que se quedará afuera de los 26 convocados por Luis De La Fuente por una fractura en el pie derecho.

El mediocampista de Barcelona se sometió a estudios por una molestia en la zona y los resultados fueron los menos deseados: se fracturó el quinto metatarsiano. Esta lesión lo obliga a pasar por el quirófano y a atravesar una recuperación que va de seis a ocho semanas.

De esta manera, solo falta que sea oficial, pero todos los caminos conducen a que el mediocampista se ausente en la Copa del Mundo. Si bien apenas acumula 7 apariciones con la Roja, su gran nivel lo habían llevado a estar en consideración. El entrenador le había dado minutos en los ultimos 4 partidos del campeón europeo.

En esta temporada, donde Barcelona se quedó con LaLiga, Fermín tuvo un desempeño brillante. En 48 partidos, logró convertir 13 goles y aportar 17 asistencias. Además, apenas recibió siete tarjetas amarillas sumando todas las competencias.

España se mantiene en vilo por Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones. A diferencia de Fermín, estos tres sí entrarían en la lista, pero no tendrían acción hasta el encuentro ante Uruguay por la fecha 3.

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Quién reemplazaría a Fermín en la lista de España

Ante la inesperada baja de Fermín, en España aseguran que Alberto Moleiro gana mucho terreno para entrar por la ventana en la lista de buena fe. El mediocampista de Villarreal podría ser el sucesor de su par de Barcelona, pese a que parecía que no iba a pasar el corte final de la lista inicial de 55 futbolistas.

Moleiro tuvo una destacada labor en el Submarino Amarillo, participando de 44 compromisos oficiales entre LaLiga, Champions League y Copa del Rey. Su saldo es de 10 goles y 6 asistencias. Medios catalanes indican que el jugador está en la órbita de Barcelona para la próxima temporada.

Cuándo sale la lista de España para el Mundial 2026

La Real Federación Española de Fútbol confirmó que Luis De La Fuente dará a conocer la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 el próximo lunes 25 de mayo. El horario programado es a las 12:30 local, es decir, a las 7:30 de Argentina.

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En síntesis