Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Libertadores

Boca vs. Cruzeiro EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ Premium por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Boca y Cruzeiro se enfrentan en La Bombonera por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Boca y Cruzeiro se enfrentan en La Bombonera por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.
© Getty ImagesBoca y Cruzeiro se enfrentan en La Bombonera por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.

Este martes 19 de mayo se enfrentan Boca y Cruzeiro por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 21:30 horas y se puede ver por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Además, el árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela y en el VAR está su compatriota Ángel Arteaga.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

Torreira, enloquecido con La Bombonera

Lucas Torreira filma a la hinchada de Boca y también a La Bombonera. El uruguayo, desde un palco, observará el encuentro ante Cruzeiro.

Lucas Torreira, presente en La Bombonera

El mediocampista uruguayo, que tantas veces manifestó su deseo de jugar en Boca, llegó al Estadio Alberto J. Armando para ver el partido ante Cruzeiro. En la previa, posteó una imagen junto a Edinson Cavani. ¿Un guiño más para llegar en el futuro?

Cruzeiro está en la cancha

Los jugadores de la Raposa ya están en La Bombonera.

¡CRUZEIRO CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira; Bruno Rodrigues y Kaio Jorge fueron los elegidos por Artur Jorge para visitar a Boca.

¿Jamie Vardy? De Boca

El delantero inglés Jamie Vardy fue entrevistado por el youtuber Gianfranco, quien le preguntó por su elección entre Boca y River. El ex Leicester no dudó y se quedó con el Xeneize.

Así está la tabla por la clasificación al Mundial de Clubes 2029

  • Palmeiras – 57 puntos
  • Flamengo (clasificado) – 56 puntos
  • Liga de Quito – 44 puntos
  • Estudiantes de LP – 37 puntos
  • Racing – 35 puntos**
  • São Paulo – 25 puntos**
  • Peñarol – 25 puntos
  • Vélez – 24 puntos**
  • Cerro Porteño – 24 puntos
  • River Plate – 23 puntos**
  • Universitario – 22 puntos
  • Independiente del Valle – 21 puntos
  • Botafogo – 21 puntos**
  • Libertad – 20 puntos
  • Bolívar – 20 puntos
  • Nacional – 17 puntos
  • Atlético Nacional – 17 puntos**
  • Internacional – 17 puntos**
  • Sporting Cristal – 16 puntos
  • Rosario Central – 13 puntos
  • Independiente Rivadavia – 13 puntos
  • Universidad de Chile – 13 puntos
  • Corinthians – 13 puntos
  • Mirassol – 12 puntos
  • Barcelona – 10 puntos
  • Universidad Católica – 10 puntos
  • Cruzeiro – 10 puntos
  • Deportes Tolima – 10 puntos
  • Coquimbo – 10 puntos
  • Platense – 10 puntos
  • Boca Juniors – 9 puntos
  • Lanús – 9 puntos
  • Universidad Central Venezuela – 9 puntos
  • Colo Colo – 8 puntos
  • Olimpia – 8 puntos
  • Independiente Medellín – 8 puntos
  • Barcelona de Guayaquil – 6 puntos
  • La Guaira – 6 puntos
  • Fluminense – 5 puntos
  • Independiente Santa Fe – 5 puntos
  • Junior – 4 puntos
  • Cusco – 4 puntos
  • Always Ready – 3 puntos
**NO SUMAN PUNTOS EN 2026.

Ascacíbar no está presente

Por lo que fue su expulsión frente a Barcelona SC, el Ruso recibió dos jornadas de suspensión. No solo se perderá el partido de esta noche ante Cruzeiro, sino que también el de la próxima semana contra Universidad Católica.

¡BOCA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez son los futbolistas que eligió Claudio Úbeda para recibir a Cruzeiro.

¿Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro?

  • Si Boca le gana a Cruzeiro quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha.
  • Si Boca empata ante Cruzeiro se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha.
  • Si Boca pierde ante Cruzeiro puede quedar eliminado el mismo jueves si Universidad Católica derrota a Barcelona.

¿Por qué es crucial Boca vs. Cruzeiro?

Los de Úbeda llegan a esta quinta fecha en la tercera posición de su zona, cayendo al repechaje de la Copa Sudamericana por el momento. Frente a Cruzeiro, ante quien ya cayeron en esta instancia, deberán ir a buscar una victoria para mantenerse con vida en la pelea.

Una derrota ante los brasileños dejaría al Xeneize al borde de la eliminación, algo que se podría consumar el jueves si Universidad Católica vence como local a Barcelona. Un empate, incluso, deja a Boca con un pie afuera, ya sin depender de sí mismo.

La terna arbitral de Boca vs. Cruzeiro

Jesús Valenzuela fue designado por Conmebol para arbitrar el juego entre Boca y Cruzeiro. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Árbitro asistente 1: Tulio Moreno
  • Árbitro asistente 2: Alberto Ponte
  • Cuarto árbitro: Yender Herrera
  • VAR: Ángel Arteaga
  • AVAR: Marcos Suárez
Jesús Valenzuela, árbitro venezolano.

Jesús Valenzuela, árbitro venezolano.

La posible formación de Cruzeiro vs. Boca

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Marquinhos, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

La posible formación de Boca vs. Cruzeiro

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Julián Mazzara
Julián Mazzara
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones