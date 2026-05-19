Boca vs. Cruzeiro EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ Premium por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

18:23hs ¿Por qué es crucial Boca vs. Cruzeiro?

Los de Úbeda llegan a esta quinta fecha en la tercera posición de su zona, cayendo al repechaje de la Copa Sudamericana por el momento. Frente a Cruzeiro, ante quien ya cayeron en esta instancia, deberán ir a buscar una victoria para mantenerse con vida en la pelea.

Una derrota ante los brasileños dejaría al Xeneize al borde de la eliminación, algo que se podría consumar el jueves si Universidad Católica vence como local a Barcelona. Un empate, incluso, deja a Boca con un pie afuera, ya sin depender de sí mismo.