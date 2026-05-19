Este martes 19 de mayo se enfrentan Boca y Cruzeiro por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 21:30 horas y se puede ver por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Además, el árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela y en el VAR está su compatriota Ángel Arteaga.
Boca vs. Cruzeiro EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ Premium por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto
Boca y Cruzeiro se enfrentan en La Bombonera por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
Torreira, enloquecido con La Bombonera
Lucas Torreira filma a la hinchada de Boca y también a La Bombonera. El uruguayo, desde un palco, observará el encuentro ante Cruzeiro.
OTRO URUGUAYO SUELTO EN LA BOMBONERA: tras salir campeón con Galatasaray, Lucas Torreira no se quiso el partido de Boca ante Cruzeiro en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Lo veremos algún día con la Azul y Oro? pic.twitter.com/NZ8WlxBqxR— SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2026
Lucas Torreira, presente en La Bombonera
El mediocampista uruguayo, que tantas veces manifestó su deseo de jugar en Boca, llegó al Estadio Alberto J. Armando para ver el partido ante Cruzeiro. En la previa, posteó una imagen junto a Edinson Cavani. ¿Un guiño más para llegar en el futuro?
Cruzeiro está en la cancha
Los jugadores de la Raposa ya están en La Bombonera.
O Cabuloso já está na La Bombonera! 🦊🏟️— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 19, 2026
📸 @ggaleixo / Cruzeiro#CABJxCRU #LaBestiaNegra pic.twitter.com/BN1aZaakwK
¡CRUZEIRO CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira; Bruno Rodrigues y Kaio Jorge fueron los elegidos por Artur Jorge para visitar a Boca.
¿Jamie Vardy? De Boca
El delantero inglés Jamie Vardy fue entrevistado por el youtuber Gianfranco, quien le preguntó por su elección entre Boca y River. El ex Leicester no dudó y se quedó con el Xeneize.
🏴JAMIE VARDY con @gianfrancok_:— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 19, 2026
-¿river o #Boca?
-¡BOCA, QUÉ DECIS!pic.twitter.com/fjhR2NWz0G
Así está la tabla por la clasificación al Mundial de Clubes 2029
- Palmeiras – 57 puntos
- Flamengo (clasificado) – 56 puntos
- Liga de Quito – 44 puntos
- Estudiantes de LP – 37 puntos
- Racing – 35 puntos**
- São Paulo – 25 puntos**
- Peñarol – 25 puntos
- Vélez – 24 puntos**
- Cerro Porteño – 24 puntos
- River Plate – 23 puntos**
- Universitario – 22 puntos
- Independiente del Valle – 21 puntos
- Botafogo – 21 puntos**
- Libertad – 20 puntos
- Bolívar – 20 puntos
- Nacional – 17 puntos
- Atlético Nacional – 17 puntos**
- Internacional – 17 puntos**
- Sporting Cristal – 16 puntos
- Rosario Central – 13 puntos
- Independiente Rivadavia – 13 puntos
- Universidad de Chile – 13 puntos
- Corinthians – 13 puntos
- Mirassol – 12 puntos
- Barcelona – 10 puntos
- Universidad Católica – 10 puntos
- Cruzeiro – 10 puntos
- Deportes Tolima – 10 puntos
- Coquimbo – 10 puntos
- Platense – 10 puntos
- Boca Juniors – 9 puntos
- Lanús – 9 puntos
- Universidad Central Venezuela – 9 puntos
- Colo Colo – 8 puntos
- Olimpia – 8 puntos
- Independiente Medellín – 8 puntos
- Barcelona de Guayaquil – 6 puntos
- La Guaira – 6 puntos
- Fluminense – 5 puntos
- Independiente Santa Fe – 5 puntos
- Junior – 4 puntos
- Cusco – 4 puntos
- Always Ready – 3 puntos
Ascacíbar no está presente
Por lo que fue su expulsión frente a Barcelona SC, el Ruso recibió dos jornadas de suspensión. No solo se perderá el partido de esta noche ante Cruzeiro, sino que también el de la próxima semana contra Universidad Católica.
¡BOCA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez son los futbolistas que eligió Claudio Úbeda para recibir a Cruzeiro.
¿Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro?
- Si Boca le gana a Cruzeiro quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha.
- Si Boca empata ante Cruzeiro se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha.
- Si Boca pierde ante Cruzeiro puede quedar eliminado el mismo jueves si Universidad Católica derrota a Barcelona.
¿Por qué es crucial Boca vs. Cruzeiro?
Los de Úbeda llegan a esta quinta fecha en la tercera posición de su zona, cayendo al repechaje de la Copa Sudamericana por el momento. Frente a Cruzeiro, ante quien ya cayeron en esta instancia, deberán ir a buscar una victoria para mantenerse con vida en la pelea.
Una derrota ante los brasileños dejaría al Xeneize al borde de la eliminación, algo que se podría consumar el jueves si Universidad Católica vence como local a Barcelona. Un empate, incluso, deja a Boca con un pie afuera, ya sin depender de sí mismo.
La terna arbitral de Boca vs. Cruzeiro
Jesús Valenzuela fue designado por Conmebol para arbitrar el juego entre Boca y Cruzeiro. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Árbitro asistente 1: Tulio Moreno
- Árbitro asistente 2: Alberto Ponte
- Cuarto árbitro: Yender Herrera
- VAR: Ángel Arteaga
- AVAR: Marcos Suárez
Jesús Valenzuela, árbitro venezolano.
La posible formación de Cruzeiro vs. Boca
Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Marquinhos, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
La posible formación de Boca vs. Cruzeiro
Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.