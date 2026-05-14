Las convocatorias de las 48 selecciones del Mundial 2026

Poco a poco se empiezan a conocer a los 1.248 jugadores que serán parte de la contienda global en las 48 selecciones participantes.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. Este 11 de junio, en el Estadio Azteca, se dará el puntapié inicial entre México y Sudáfrica, aunque a partir del día siguiente se disputarán más de dos partidos por jornada mientras se desarrolla la fase de grupos.

A medida que se va acercando la contienda, las selecciones participantes han comenzado a entregar sus listas de convocados para el certamen. La fecha límite de presentación es el 1 de junio, por lo que los 48 seleccionados deberán darle a la FIFA las planillas oficiales antes de ese lunes en el que inicia el mes mundialista.

Algunos seleccionados se han adelantado y directamente anunciaron a sus 26 nombres que representarán a sus respectivas naciones, mientras que otras, como la Selección Argentina o la de España, dieron las prelistas de 55 jugadores reservados.

El éxito en el seguimiento del torneo depende en gran medida de estar bien informado a través de una guía completa de apuestas mundial.

La primera selección de todas en anunciar a los 26 citados fue Bosnia, mientras que Suecia y Nueva Zelanda completaron el top 3 de las que hicieron oficial sus nóminas. A continuación, todas las convocatorias para el Mundial 2026.

El trofeo más anhelado en el fútbol.

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Las selecciones que ya anunciaron a sus convocados para el Mundial

Hasta este 14 de mayo, son tres en total las selecciones que ya presentaron sus nóminas.

Bosnia (Grupo B)

ARQUEROS : Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić DEFENSORES : Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Amir Hadžiahmetović.

: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Amir Hadžiahmetović. VOLANTES : Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. DELANTEROS : Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko.

: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez

Suecia (Grupo F)

ARQUEROS: Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson y Jacob Widell Zetterström.

Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson y Jacob Widell Zetterström. DEFENSORES: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Eric Smith, Elliot Stroud, Emil Holm y Daniel Svensson.

Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Eric Smith, Elliot Stroud, Emil Holm y Daniel Svensson. VOLANTES: Lucas Bergvall, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Jesper Karlström y Yasin Ayari.

Lucas Bergvall, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Jesper Karlström y Yasin Ayari. DELANTEROS: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Anthony Elanga, Taha Ali y Alexander Bernhardsson.

Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Anthony Elanga, Taha Ali y Alexander Bernhardsson. DT: Graham Potter

Nueva Zelanda (Grupo G)

ARQUEROS : Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud.

: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud. DEFENSORES : Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis De Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman.

: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis De Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman. VOLANTES : Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenić, Ryan Thomas.

: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenić, Ryan Thomas. DELANTEROS: Kosta Barbarouses, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine, Chris Wood.

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Las fechas en las que las selecciones anunciarán sus convocados