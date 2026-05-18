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Atentos PSG y Francia: se reveló la lesión de Ousmane Dembélé antes de la final de la Champions League y del Mundial 2026

Este domingo pidió el cambio a los 27 minutos del primer tiempo y se fue directamente al vestuario. En horas del lunes, se conoció el parte médico oficial.

Ousmane Dembélé, futbolista francés de PSG.
© GettyOusmane Dembélé, futbolista francés de PSG.

Este domingo, Ousmane Dembélé sufrió una lesión muscular en el partido entre Paris Saint-Germain y Paris FC, correspondiente a la Ligue 1. Como no podía ser de otra manera, activó las alarmas en la Selección de Francia, que está con todos los cañones apuntados a la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, se acaba de dar a conocer el parte médico oficial para conocer la gravedad.

En el Stade Jean Bouin y por la fecha 34, apenas iban 27 minutos del primer tiempo cuando ocurrió el hecho que preocupa a todo un país. Tras sentir un dolor muscular, pidió el cambio y se fue directo al vestuario. No solo está el Mundial en el horizonte, sino que además en 12 días es la final de la UEFA Champions League, donde enfrentará a Arsenal por el título.

Lo cierto es que, en horas de este lunes PSG reveló el parte médico oficial para aclarar qué lesión tiene el protagonista. Tal como indicó a través de un posteo en la cuenta oficial, Dembélé sufrió “una distensión muscular en la pantorrilla derecha“. Además, el comunicado en cuestión del conjunto parisino agregó: “permanecerá bajo tratamiento durante los próximos días“.

Así las cosas, Ousmane tiene una lesión muscular a 12 días de la final de la Champions League y a 29 días del debut de Francia en la Copa del Mundo. El encuentro ante el Arsenal el próximo 30 de mayo es el último de la temporada con el PSG y luego de eso se sumará a los entrenamientos de la selección, que enfrentará a Senegal el 16 de junio, por la primera fecha de la fase de grupos.

Ousmane Dembélé, futbolista francés de PSG. (Getty Images)

Ousmane Dembélé, futbolista francés de PSG. (Getty Images)

De esta manera, Luis Enrique y Didier Deschamps ya saben exactamente el grado de la lesión que tiene el vigente ganador del Balón de Oro en este tramo final de la temporada 2025/26, en el que se definen las competiciones más importantes del planeta a nivel clubes y también a nivel selecciones. Sin embargo, habrá novedades en los próximos días respecto a Ousmane Dembélé.

El parte médico oficial de PSG sobre Ousmane Dembélé

“Ousmane Dembélé, que tuvo que ser sustituido por precaución durante el partido de anoche contra el Paris FC debido a una distensión muscular en la pantorrilla derecha, permanecerá bajo tratamiento durante los próximos días”.

Ousmane Dembélé, en el entrenamiento de PSG. (@PSG)

Ousmane Dembélé, en el entrenamiento de PSG. (@PSG)

DATOS CLAVE

  • Ousmane Dembélé sufrió una lesión en el partido de PSG ante París FC.
  • El Balón de Oro tiene una distensión muscular en la pantorrilla derecha.
  • Faltan 12 días para la final de la Champions League y 29 días para el debut de Francia en el Mundial.
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Nahuel de Hoz
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