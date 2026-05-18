Atentos PSG y Francia: se reveló la lesión de Ousmane Dembélé antes de la final de la Champions League y del Mundial 2026

Este domingo pidió el cambio a los 27 minutos del primer tiempo y se fue directamente al vestuario. En horas del lunes, se conoció el parte médico oficial.

Este domingo, Ousmane Dembélé sufrió una lesión muscular en el partido entre Paris Saint-Germain y Paris FC, correspondiente a la Ligue 1. Como no podía ser de otra manera, activó las alarmas en la Selección de Francia, que está con todos los cañones apuntados a la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, se acaba de dar a conocer el parte médico oficial para conocer la gravedad.

En el Stade Jean Bouin y por la fecha 34, apenas iban 27 minutos del primer tiempo cuando ocurrió el hecho que preocupa a todo un país. Tras sentir un dolor muscular, pidió el cambio y se fue directo al vestuario. No solo está el Mundial en el horizonte, sino que además en 12 días es la final de la UEFA Champions League, donde enfrentará a Arsenal por el título.

ALERTA MUNDIAL: Dembélé pidió el cambio en el primer tiempo del partido entre PSG y Paris FC por la última fecha de la #Ligue1xESPN y se fue directo al vestuario.



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Lo cierto es que, en horas de este lunes PSG reveló el parte médico oficial para aclarar qué lesión tiene el protagonista. Tal como indicó a través de un posteo en la cuenta oficial, Dembélé sufrió “una distensión muscular en la pantorrilla derecha“. Además, el comunicado en cuestión del conjunto parisino agregó: “permanecerá bajo tratamiento durante los próximos días“.

Así las cosas, Ousmane tiene una lesión muscular a 12 días de la final de la Champions League y a 29 días del debut de Francia en la Copa del Mundo. El encuentro ante el Arsenal el próximo 30 de mayo es el último de la temporada con el PSG y luego de eso se sumará a los entrenamientos de la selección, que enfrentará a Senegal el 16 de junio, por la primera fecha de la fase de grupos.

Ousmane Dembélé, futbolista francés de PSG. (Getty Images)

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De esta manera, Luis Enrique y Didier Deschamps ya saben exactamente el grado de la lesión que tiene el vigente ganador del Balón de Oro en este tramo final de la temporada 2025/26, en el que se definen las competiciones más importantes del planeta a nivel clubes y también a nivel selecciones. Sin embargo, habrá novedades en los próximos días respecto a Ousmane Dembélé.

El parte médico oficial de PSG sobre Ousmane Dembélé

“Ousmane Dembélé, que tuvo que ser sustituido por precaución durante el partido de anoche contra el Paris FC debido a una distensión muscular en la pantorrilla derecha, permanecerá bajo tratamiento durante los próximos días”.

Ousmane Dembélé, en el entrenamiento de PSG. (@PSG)

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