River hoy: la formación alternativa vs. Bragantino, el deseo de Tucu Pereyra y las entradas para la final del Apertura

Todas las novedades del Millonario de este martes 19 de mayo, con el foco puesto en la Copa Sudamericana y la final vs. Belgrano.

Todo lo que tiene saber el hincha de River este martes 19 de mayo de 2026, a un día de recibir a Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El once alternativo que planea poner Eduardo Coudet ante los brasileños, Roberto Pereyra quiere volver al Millonario desde Grecia, cómo se consiguen las entradas para la final del Apertura vs. Belgrano y la carta de Omar Labruna a Mauro Icardi.

El once vs. Bragantino

River recibirá el próximo miércoles desde las 21.30 horas por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Pensando en la final del próximo domingo, Coudet pondrá un equipo totalmente alternativo para jugar contra los brasileños: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Facundo González; Maximiliano Meza, Lucas Silva, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Ian Subiabre.

Juan Fernando Quintero. (Foto: Getty).

Roberto Pereyra quiere volver a River

El mediocampista, de reciente paso por AEK Atenas, desea volver a River. El Tucu espera un llamado del Millonario, elenco en el que se formó y debutó en Primera. Luego de varios años en el fútbol italiano, Pereyra tiene ganas de regresar al país y su primera opción será el elenco de Núñez, según pudo saber Bolavip. Todavía no hubo comunicación entre River y el entorno del futbolista, por lo que hasta el momento solamente es un deseo del volante.

Roberto Pereyra en Udinese. (Foto: Getty).

¿Cómo se consiguen las entradas para la final entre River y Belgrano?

River enfrentará a Belgrano el próximo domingo a las 15.30 horas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La preventa para quienes tengan Naranja X comienza este martes a las 14 horas. Por otro lado, el Millonario informó en sus redes sociales:

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Desde el miércoles 20/5, a las 13 h, los 45.000 socios con TLM y los 10.000 socios con mayor asistencia durante el Apertura 2026 -quienes adquirieron y asistieron a siete o más de los once partidos disputados en el Mâs Monumental- podrán acceder a un código en RiverID para luego comprar su entrada en Deportick (el código no garantiza la compra de la ubicación). Socios activos plenos y simples en general: podrán acceder a un código en RiverID desde el miércoles 20/5 a las 18 h (en caso de haber remanente).

Omar Labruna le pidió a Icardi que llegue a River

Omar Labruna, integrante de La Banda de LPM, en streaming de La Página Millonaria, le escribió una carta a Mauro Icardi: “Mauro querido, la verdad que es una linda noticia que dejes el club turco con todos estos logros, con toda tu performance y con el gran momento que tenés. Quiero ser muy respetuoso de la dirigencia de River, del cuerpo técnico y de todos, que después de este torneo van a armar el próximo plantel, confío en un 100% en vos.

Creo que vos te morís por venir a River, tengo la sensación que vos tenés unas ganas de ponerte la banda roja y que la vas a romper toda. Si es por mí te quiero metido al 100%. Sé que estás en el radar de los dirigentes, no te sientas que te están llevando de última, estás en el radar de ellos y vos acá en River la vas a romper toda.

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Cuando pases el portón de Figueroa Alcorta, que no es para todos, vos te vas a convertir en el 9 ídolo de River de los últimos años, no tengo ninguna duda, hace años que veo esto”. Luego, Labruna detalló qué ve en Icardi: “Veo un jugador completo, un goleador por sobre todas las cosas, tiene técnica, personalidad y creo que va a transmitir una motivación especial en este plantel de jóvenes”.

👀 ¡CARTA ABIERTA DE OMAR LABRUNA A ICARDI! 🔥 pic.twitter.com/XdiR6Dy7Kr — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 19, 2026

Bolavip pudo saber en exclusiva que todavía no hubo un contacto formal entre el agente de Mauro Icardi y River. El Millonario espera a que termine el semestre para empezar con las gestiones para renovar el plantel. Con la falta de delanteros de área y la lesión de Agustín Ruberto, los de Núñez irían a la carga por un atacante de jerarquía e Icardi podría aparecer en la lista de buscados.

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