El posteo de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River: “Quien cae y se levanta”

El sábado por la noche, Rosario Central 1-0 ante River por la semifinal del Torneo Apertura 2026, en un duelo híper caliente en el Estadio Monumental. Sin embargo, este lunes Ángel Di María subió un posteo en referencia a la eliminación de su equipo el pasado fin de semana. En ese sentido, deslizó una frase que hizo mucho ruido ante un posible mensaje encriptado…

El Millonario se impuso por la mínima gracias al gol de Facundo Colidio de penal e incluso a pesar de que Gonzalo Montiel había errado uno minutos antes. Luego de todo lo que se habló en la previa sobre la “guardia alta” en referencia a ayudas arbitrales que había recibido el Canalla en el último tiempo, Fideo se manifestó al respecto en el post partido. Y ahora, por redes sociales.

Ángel Di María en River vs. Rosario Central. (Getty Images)

Lo cierto es que, este lunes en horas del mediodía, rompió el silencio en su cuenta personal de Instagram. “Quien cae y se levanta, permanece vigente“, escribió Di María en un posteo subido a las redes sociales, en referencia a la eliminación de Rosario Central ante River por la semifinal del Torneo Apertura 2026. Además, la imagen en suya con la pelota en su poder y en pleno partido.

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se encargó de lanzar un mensaje público como capitán y principal referente del plantel del Canalla. En alusión a la derrota en el Estadio Monumental, Fideo hizo hincapié en que el equipo debe reponerse de cara al futuro inmediato, donde se define la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Cabe recordar que el rosarino se expresó ni bien finalizó el encuentro el pasado sábado, incluso todavía sobre el campo de juego. “Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Estas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se habla, así que bueno, nada“, sentenció sobre el partido y lo hablado en la previa.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nos tocó jugar de visitante. Bien de visitante… Hay que seguir trabajando“, deslizó sobre lo ocurrido ante River. Por último, terminó su declaración cuando sostuvo: “Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primero, que es importante, y bueno, nada, es eso”.

Ángel Di María, figura de Rosario Central. (Getty Images)

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