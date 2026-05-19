Daniel Paredes rompió el silencio en el medio de las versiones que lo vinculaban con el equipo de Lionel Messi.

El futuro de Leandro Paredes está definido, al menos para su padre. En la previa del encuentro Boca ante Cruzeiro, Daniel Paredes rompió el silencio a la hora de hablar de una posible salida del campeón del mundo, recientemente vinculado con Inter Miami.

“Leandro está 10 puntos. Hay que ganar hoy y después vemos qué pasa. Olvidate que va a seguir en Boca, de acá no lo mueve nadie“, aseguró el padre del volante central en diálogo con El Show de Boca, programa que se emite por la señal de Radio Splendid.

Días atrás, el periodista Leonardo Paradizo había asegurado que tanto Lionel Messi como Rodrigo De Paul querían convencer al mediocampista de armar las valijas, marcharse de Argentina y mudarse a Inter Miami. Todo parece indicar que no será así.

🗣️ “DE ACÁ NO LO MUEVE NADIE A LEO”



Daniel, el padre de Leandro Paredes, DESMINTIÓ los RUMORES de una posible partida de #BOCA. “Está 10 puntos, hay que ganar hoy”, agregó. pic.twitter.com/ARV96G8LzC — Boca Juniors – La Número 12 (@lanumero12comar) May 20, 2026

El contrato de Leandro Paredes

Cabe recordar que Paredes llegó a Boca a mediados de 2025, luego de la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes. El campeón del mundo arribó luego de que el club de la Ribera le pagara 3 millones de dólares a Roma, ejecutando la cláusula de salida.

El contrato del futbolista con el equipo argentino es hasta el 31 de diciembre de 2028. Lo que significa que se mantendrá en el club, al menos, por dos temporadas y media más.

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Paredes asistió a Merentiel en el 1-0 a Cruzeiro

Leandro Paredes fue clave en el primer gol de Boca Juniors ante Cruzeiro por la fecha 5 de la Copa Libertadores. En el primer tiempo, el mediocampista asistió a Miguel Merentiel con un tiro libre perfectamente ejecutado para que el equipo de Claudio Ubeda abra la cuenta en La Bombonera.

En síntesis