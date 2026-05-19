Yael Falcón Pérez, el designado para la final del Apertura entre River y Belgrano

El mundialista estará a cargo del partido que consagrará al primer campeón del fútbol argentino en el año.

River vs. Belgrano. Belgrano vs. River. El Torneo Apertura tiene definida a los dos protagonistas de la final, que se disputará el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Este martes, a cinco días del partido que determinará al primer campeón del año en el fútbol argentino, la AFA hizo oficial al encargado de impartir justicia. Luego de que Nicolás Ramírez y Nazareno Arasa se hayan ocupado de las respectivas finales, se confirmó que Yael Falcón Pérez estará a cargo del encuentro entre los de Eduardo Coudet y los de Ricardo Zielinski.

El porteño de 37 años dirigirá su tercera final en el fútbol argentino luego de la Supercopa 2023 entre River y Estudiantes de La Plata y la de Copa Argentina 2024 entre Central Córdoba y Vélez. Además, será uno de los tres árbitros que representarán al país en el Mundial 2026, junto con Darío Herrera y Facundo Tello.

Cabe destacar que Herrera quedó fuera de carrera por la final por sus performances recientes en el Superclásico y en el duelo de cuartos entre Rosario Central y Racing. Tello sigue recuperándose de una lesión muscular y AFA decidió preservarlo para la Copa del Mundo. Sin la posiblidad de Ramírez por haber colegiado el duelo de semis entre River y Central, el designado lógico era Falcón Pérez.

El historial de Falcón Pérez dirigiendo River y Belgrano

Como árbitro ante River, Falcón Pérez estuvo presente en 22 encuentros, donde el Millonario ganó 9, empató 5 y perdió 8, siendo el equipo al que más dirigió en su carrera.

Frente a Belgrano, en cambio, lo comandó en 9 oportunidades, donde el Pirata ganó 3 encuentros y perdió 6, sin empates.

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La terna completa de la final

Domingo 24 de mayo

15.30 River (2°B) – Belgrano (5°B) -TNT Sports / ESPN Premium –

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

Ruso Zielinski había cuestionado a Falcón Pérez en 2025

El DT de Belgrano, cuando el Pirata fue eliminado por Argentinos Juniors en las semifinales de la Copa Argentina 2025, cuestionó el arbitraje de Yael Falcón Pérez en conferencia de prensa: “No soy de hablar de los árbitros. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Terminenla de perjudicar, porque laburamos todos. Necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente. El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces me van a cagar? Yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?”.

En síntesis

Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final entre River y Belgrano.

Falcón Pérez es uno de los tres árbitros argentinos que irán al Mundial 2026.

River y Belgrano jugarán la final del Apertura este domingo a las 15:30 en Córdoba.