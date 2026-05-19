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Boca Juniors

Los 3 jugadores de Boca que deberán cuidarse en el partido contra Cruzeiro por Copa Libertadores

Por acumulación de amarillas, titulares en el equipo de Úbeda tendrán que jugar con cuidado para no ser sancionados de cara a la última fecha.

Leandro Paredes, capitán de Boca.
© GettyLeandro Paredes, capitán de Boca.

En el marco de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en La Bombonera, Boca recibe a Cruzeiro en un duelo clave ya que deberá ganar para seguir con chances de clasificar a los octavos de final en la última jornada de la fase regular.

Para este encuentro, tres futbolistas del Xeneize como lo son Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Leandro Paredes deberán jugar con un cuidado especial, debido a que tienen dos tarjetas amarillas y en caso de recibir una más, tendrán que cumplir con una fecha de suspensión, que será frente a Universidad Católica de Chile.

De esta manera, ante un partido que promete ser caliente por el antecedente en el primer duelo entre ambos, que terminó en victoria 1 a 0 para los de Belo Horizonte, los jugadores no tendrán que meterse en altercado ni ganarse una amarilla para poder estar presentes en la última jornada.

Leandro Paredes y Ayrton Costa, dos de los jugadores de Boca que deberán cuidarse ante Cruzeiro.

Leandro Paredes y Ayrton Costa, dos de los jugadores de Boca que deberán cuidarse ante Cruzeiro.

Además, por suspensión Boca ya tendrá una baja importante en este encuentro. Esto se debe a que Santiago Ascacibar vio la tarjeta roja directa a través de una revisión del VAR en la derrota frente a Barcelona en Ecuador, y de esta manera tendrá que cumplir con una fecha de suspensión.

La posible formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro

Con tres cambios respecto al equipo que perdió ante Huracán, el Xeneize saldría con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

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Los convocados de Boca para recibir a Cruzeiro por la Copa Libertadores

Datos claves

  • Boca Juniors recibe a Cruzeiro en La Bombonera por el Grupo D de Libertadores.
  • Costa, Blanco y Paredes tienen dos amarillas y arriesgan suspensión ante Universidad Católica.
  • Santiago Ascacibar es baja tras recibir tarjeta roja directa contra Barcelona en Ecuador.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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