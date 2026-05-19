El golazo de Enzo Fernández para Chelsea que complica al Tottenham de Cuti Romero

El mediocampista argentino sacudió de larga distancia y abrió la cuenta para los Blues en un partido incómodo para la visita en Stamford Bridge.

Por la Fecha 37 de la Premier League, Chelsea recibió este martes a Tottenham en un partido crucial para ambos equipos, con diferentes objetivos en este tramo de la temporada. A los 18 minutos del primer tiempo, Enzo Fernández abrió la cuenta en Stamford Bridge.

Con Cuti Romero lesionado, recuperándose para el arranque de Mundial 2026 con la Selección Argentina, Spurs pelea por mantener la categoría en una campaña para el olvido. Una caída ante los Blues los lleva a una agónica definición por el último puesto en la zona roja.

Para colmo, el disparo del surgido de River Plate, con pasos por Defensa y Justicia y Benfica, fue un baldazo de agua fría para Tottenham. El campeón del mundo sacudió de derecha desde afuera del área y la clavó contra el palo más lejano, dejando sin chances al arquero Antonín Kinský.

¡UFFF QUÉ GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ! ¡EL ARGENTINO Y UNA PEGADA SENSACIONAL PARA FESTEJAR ANTE TOTTENHAM!



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A los 22 minutos del complemento, Enzo Fernández volvió a ser protagonista, esta vez al aportar una asistencia. El volante la bajó de derecha para Andrey Santos, que la mandó al fondo de la red para el 2-0.

La pelea de Chelsea pasa por otro lado. Luego de una temporada irregular, los de Enzo Maresca, que serán dirigidos por Xabi Alonso tras el Mundial, luchan por un cupo para las competencias internacionales de 2026-27. Europa League, Conference League o fuera de todo son las posibilidades del equipo.

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Así está la tabla de la Premier League

Cómo se juega la última fecha de la Premier League

TODOS LOS PARTIDOS EL DOMINGO 24 DE MAYO A LAS 12

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Brighton vs. Manchester United

West Ham vs. Leeds United

Burnley vs. Wolverhampton

Sunderland vs. Chelsea

Datos clave

Gol de Enzo Fernández a los 18 minutos para Chelsea contra Tottenham.

a los 18 minutos para Chelsea contra Tottenham. Lesión de Cuti Romero mientras Tottenham pelea por evitar el descenso.

mientras Tottenham pelea por evitar el descenso. Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Chelsea después del Mundial 2026.