El gol de Miguel Merentiel tras un gran centro de Leandro Paredes en Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

La Bestia apareció por el segundo palo para empujar debajo del arco un exquisito tiro libre del volante que tenía destino de red.

En una noche donde no había margen de error, Boca golpeó rápido ante Cruzeiro en La Bombonera. Obligado a ganar para acomodarse en el Grupo D y llegar con chances concretas de clasificación a octavos de final, Miguel Merentiel fue el encargado de adelantar al Xeneize tras conectar un exquisito tiro libre de Leandro Paredes y marcar el 1-0 frente al conjunto brasileño por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

Bastaron apenas algunos segundos para que Boca dejara en claro que entendía perfectamente lo que se jugaba. De hecho, la primera situación nació justamente de un remate de Merentiel que terminó siendo desviado, a los pocos segundos de partido. A partir de allí, el equipo de Claudio Úbeda obligó al arquero Otavio a intervenir en cuatro oportunidades durante el primer cuarto de hora para sostener el cero. Pero la llave para romper la resistencia apareció en la pegada de Paredes.

Cuando el reloj marcaba los 15 minutos, el capitán xeneize ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo. Con la precisión que lo caracteriza, colocó la pelota cerrada hacia el segundo palo, con un efecto venenoso que tomó dirección de ángulo y pasó lejos del manotazo de Otavio. Y cuando parecía que el balón se metía directamente, apareció Merentiel sobre la línea para atacarlo con los tapones y asegurar el gol que hizo explotar a toda La Bombonera.

¡GOL DE BOCA! ⚽️ Merentiel la empujó en la línea tras un gran tiro libre de Paredes y abre el marcador en La Bombonera 🏟️



16' | 🇦🇷 Boca 1 – 0 Cruzeiro 🇧🇷



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La jugada debió ser revisada por el VAR ante una posible posición adelantada del delantero uruguayo. Sin embargo, tras algunos segundos de chequeo, desde la cabina confirmaron que Merentiel se encontraba habilitado en el arranque de la acción gracias a la posición de un defensor de Cruzeiro que quedaba sobre el segundo palo.

Datos clave

Miguel Merentiel marcó el 1-0 de Boca frente a Cruzeiro .

marcó el 1-0 de Boca frente a . El volante Leandro Paredes asistió al delantero uruguayo tras ejecutar un tiro libre.

asistió al delantero uruguayo tras ejecutar un tiro libre. El gol de la ventaja ocurrió a los 15 minutos del primer tiempo.