No completará el banco: con múltiples ausencias, los convocados de River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana

Con un ojo puesto en la final frente a Belgrano del próximo domingo, Eduardo Coudet sorprendió con la nómina de concentrados.

En medio de la espera por la final del Torneo Apertura contra Belgrano, River tiene una nueva presentación por la Copa Sudamericana. Es que, este miércoles, en el Estadio Monumental de Núñez y por la quinta fecha de la presente edición de dicho certamen continental, el Millonario se encontrará frente a frente con Red Bull Bragantino.

En ese contexto, este martes, algunas horas antes de ese partido que puede confirmar el primer puesto de River en su zona, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados. Una nómina muy esperada teniendo en cuenta las grandes y múltiples novedades que podía presentar.

Cabe destacar que el Chacho tuvo que diagramar este listado contemplando las bajas por lesión de Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Agustín Ruberto. Es decir, numerosas dificultades teniendo en cuenta la intención de preservar a varios futbolistas para la final del próximo domingo en Córdoba.

Por otra parte, también había una gran expectativa para corroborar la presencia de Paulo Díaz, experimentado defensor chileno que venía recuperándose de un desgarro y que había expuesto señales positivas en los últimos entrenamientos de River. Sin ningún tipo de dudas, el zaguero podía ser una alternativa potable en la última línea.

Finalmente, se confirmó la presencia del exjugador de San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos. También se destaca la reaparición del relegado Kevin Castaño y de juveniles como Agustín Obregón, Valentín Lucero y Jonathan Spiff, delantero de raíces nigerianas que viene sorprendiendo a todos con sus rendimientos en Reserva.

En contrapartida, Coudet tomó la decisión de reservar a múltiples jugadores, llegando a un total de 20 convocados, por lo que no podrá, ni siquiera, completar el banco de los suplentes en este partido ante Red Bull Bragantino. Esto habla a las claras de la importancia que se le otorga a la final del Torneo Apertura contra Belgrano.

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Entre las ausencias en la lista de convocados de River, se destacan las de Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Facundo Colidio y Joaquín Freitas. Cabe recordar que Santiago Beltrán está suspendido, por lo que, de no mediar imprevistos, Franco Armani volverá a la titularidad.

La lista de convocados de Coudet. (Foto: Prensa River)

¿Cuándo se juega River vs. Bragantino?

El partido entre River Plate y Red Bull Bragantino, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez.

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La tabla de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVE

El DT Eduardo Coudet confirmó 20 convocados de River para enfrentar a Red Bull Bragantino.

El defensor chileno Paulo Díaz regresa a la lista tras recuperarse de un desgarro.

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