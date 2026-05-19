Arsenal se consagró campeón de la Premier League luego de 22 años: Manchester City empató y quedó sin chances

La igualdad 1-1 de los Citizens ante Bournemouth terminó de consagrar al equipo de Mikel Arteta, que cortó una sequía de más de dos décadas y le puso fin al dominio de Guardiola en Inglaterra.

Y un día, la espera terminó. Londres volvió a teñirse de rojo: Arsenal es el nuevo campeón de la Premier League. No hizo falta una última jornada dramática ni una definición sobre la hora. El título llegó antes de tiempo, sentado desde el sillón y mirando de reojo lo que ocurría a cientos de kilómetros. Porque el empate 1-1 del Manchester City frente a Bournemouth terminó de derrumbar la resistencia del campeón defensor y dejó servido el desahogo más esperado para todo el pueblo Gunner.

La caída de los Citizens dejó al equipo de Pep Guardiola estancado en 78 puntos, ya sin posibilidades matemáticas de alcanzar a un Arsenal que había hecho su parte apenas 24 horas antes ante Burnley y llegó a las 82 unidades. Así, a falta de una fecha para el cierre del campeonato, el conjunto de Mikel Arteta volvió a coronarse en Inglaterra y le puso punto final a la hegemonía de cuatro títulos consecutivos del City.

La escena tuvo algo de simbólico. Porque el Arsenal ni siquiera necesitó entrar a la cancha para terminar de conquistar una liga que persiguió durante años y que se le había escapado una y otra vez en la recta final. Esta vez no hubo derrumbe emocional ni sprint imposible del City para arrebatarle el sueño. Esta vez, el golpe definitivo llegó desde otro estadio. Y quizá por eso mismo el alivio se sintió todavía más grande.

🔥 ¡GOL DEL BOURNEMOUTH PERO EN REALIDAD ES CASI DEL ARSENAL! ASÍ LAS COSAS CON MANCHESTER CITY, LOS GUNNERS SON CAMPEONES DE LA #EPL



▶️ Mirá la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vknnSzl9OT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 19, 2026

Del eterno “casi” al equipo que aprendió a ganar

Veintidós años debieron pasar para que los hinchas volvieran a celebrar una Premier League. Una generación entera creció viendo repeticiones de Los Invencibles de Arsene Wenger, escuchando historias de Thierry Henry, Patrick Vieira o Dennis Bergkamp como si fueran leyendas imposibles de alcanzar. Ahora, en cambio, miles de chicos tendrán su propio equipo campeón para recordar. Y otros tantos, los que llevaban dos décadas esperando este momento, finalmente podrán guardar aquella nostalgia eterna del 2004.

El saldo explica buena parte del logro: 25 victorias, siete empates y apenas cinco derrotas. Pero reducir el campeonato a los números sería injusto. Porque este Arsenal también representa el triunfo de una idea y de una reconstrucción que durante mucho tiempo pareció quedar a mitad de camino. Arteta soportó golpes durísimos, convivió con las críticas y aprendió a competir contra el el City de Guardiola, su mentor futbolístico.

Publicidad

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Después de varios años quedándose en la orilla, el técnico español entendió que no bastaba únicamente con jugar bien. Y este Arsenal encontró un equilibrio distinto: menos romántico, mucho más pragmático y ferozmente competitivo. Mantuvo el protagonismo con la pelota, sí, pero también se convirtió en un equipo tácticamente agresivo, ordenado y letal en la pelota parada. Aprendió a sufrir, a sostener ventajas y a sobrevivir cuando antes se caía.

“Estaré enfrente del televisor, pero no sé qué tanto seré capaz de verlo. Seré el aficionado del Bournemouth más grande de todos”, había confesado Arteta antes del partido que terminaría consagrándolo campeón. Y el destino le concedió exactamente eso: la posibilidad de ver caer, por fin, al gigante que tantas veces le cerró el camino.

Publicidad

Ahora, con el lastre de la Premier finalmente fuera de los hombros, Arsenal irá por el siguiente sueño. El próximo 30 de mayo disputará la final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain en Budapest. Será apenas la segunda final europea de su historia después de aquella derrota ante el Barcelona en 2006. Veinte años después -sí, nuevamente enfrenta a una revancha de dos décadas- el club vuelve a tener una cita con la eternidad.

Datos clave