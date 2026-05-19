Aptra le dio un Martín Fierro a Boca y lo recibió la familia de Miguel Ángel Russo: “Gracias por este legado”

Natalia y Pedro, hija y nieto del entrenador, se llevaron la estatuilla en la categoría "Minuto de oro". El premio es por el récord de rating en la transmisión del Xeneize ante Benfica en el Mundial de Clubes.

Boca fue uno de los galardonados en la entrega de los Martín Fierro 2026, entregados el pasado lunes. El Xeneize ganó el premio “Minuto de oro“, por haber tenido el pico de rating más alto del año en Telefé, durante el encuentro ante Benfica por el Mundial de Clubes 2025.

El compromiso promedió 31.39 puntos y tuvo un pico máximo de 34.97 a las 20:57, en los minutos finales del compromiso, luego del gol de Nicolás Otamendi para igualar la historia. Quienes se encargaron de recibir el premio fueron la hija y el nieto de Miguel Ángel Russo: Natalia y Pedro.

“Es un honor para nosotros estar acá recibiendo en nombre de papá junto a mi hijo Pedro este premio. Gracias a Aptra, a Telefé y a toda la familia y amigos que nos acompañan siempre en estos momentos”, expresaron en el escenario junto con la icónica estatuilla.

Y agregó: “Siento que si él (Miguel) tuviera que dedicar hoy este premio, lo haría para todos los que amamos el fútbol, a toda la familia bostera que fue a jugar el Mundial de Clubes, a todos los que sonreímos a la vida y a todos los que disfrutamos con mucha pasión lo que hacemos“.

“Como él decía ‘el después es para siempre’. Gracias pa por este legado eterno. Te amamos mucho“, concluyó. Cabe aclarar que Ignacio Russo, el otro hijo del DT, también fue invitado pero no pudo asistir porque se encontraba concentrado en Colombia para visitar este martes a América de Cali con Tigre.

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Por qué Boca vs. Benfica fue un éxito en rating

Boca – Benfica rompió todos los registros en cuanto a las mediciones. Aquel encuentro, disputado el 16 de junio de 2025, fue el primero de un equipo argentino en esa competición, teniendo en cuenta que River hizo su presentación recién al día siguiente ante Urawa Red Diamonds.

Además, fue el re-debut de Russo en su tercer ciclo al frente del Xeneize. Luego de un semestre muy complicado, el último campeón de la Copa Libertadores con el club de la Ribera se hizo cargo y su debut era más que desafiante: ante un equipo europeo que protagonizaba la Champions League hasta ese momento.

Más allá de la jerarquía del rival, el choque tomó aún más relevancia por la presencia de Ángel Di María y Nicolás Otamendi en el cuadro portugués. De hecho, fueron ellos dos quienes convirtieron los goles de su equipo para remontar el 0-2 que Boca había conseguido con las anotaciones del propio Otamendi en contra y Rodrigo Battaglia.

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En síntesis