Sergio Constantino, presidente del Ciclón, se refirió a la gestión que inició el club para convencer al brasileño de que se calce la 10 azulgrana.

El presente de San Lorenzo de Almagro da para todo. Porque en medio de la campaña electoral (el club elegirá este sábado 30 de mayo a sus autoridades de los próximos cuatro años) y de la eliminación de la Copa Sudamericana, el presidente en funciones, Sergio Constantino, lanzó una bomba que sacudió a la institución.

Aparentemente, el Ciclón inició gestiones para intentar convencer a Neymar (con contrato en el Peixe hasta diciembre de este año) para que se sume al plantel que, por lo menos hasta el momento, comanda Gustavo Álvarez, una idea, para muchos descabellada, que fue elevando en las últimas semanas tras la buena sintonía que nació entre los hinchas y el club de Boedo con el brasileño en su paso por Buenos Aires con el Santos para el encuentro que se llevó a cabo en el Bajo Flores.

“Me dijo que él (Paulo Silas) se iba a encargar de convencer a Neymar para que venga y que se iba a comunicar con nosotros. Quizás las ideas locas son las que marcan la diferencia“, comentó Constantino en conversación con TNT Sports, en el marco del partido que San Lorenzo disputó con Recoleta por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Asimismo, cuando le insistieron al directivo por el tema, remarcó que Paulo Silas se mostró con confianza para lograr lo que, sin dudas, sería la contratación más resonante en la historia del equipo del barrio de Boedo: “Él me dijo ‘dejame a mí, dejame a mí, que yo te voy a mantener al tanto'”.

Neymar en la cancha de San Lorenzo. Getty Images.

El agradecimiento de Neymar por el cariño de los hinchas de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Neymar, luego de lo que fue el empate 1 a 1 del Santos ante San Lorenzo en el Bajo Flores a fines de abril, habló para las redes del Cuervo y se mostró agradecido por cómo lo aplaudió el público local: ”Fue un gran partido, un recibimiento espectacular. Gracias a los hinchas de San Lorenzo“.

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San Lorenzo eliminado de la Copa Sudamericana

San Lorenzo perdió con Deportivo Recoleta y se quedó afuera de la Copa Sudamericana. Llegó a la última jornada siendo líder de su grupo y le alcanzaba con un empate para, por lo menos, asegurar un cupo en los playoffs contra alguno de los terceros de las zonas de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el gol de Allan Wlk a los 36 minutos del primer tiempo fue imposible de equiparar para los de Gustavo Álvarez, que ahora intentarán lavar su imagen frente a Riestra el miércoles próximo por los 16vos de Final de la Copa Argentina.

En síntesis

Neymar es el objetivo de San Lorenzo mediante la gestión del exfutbolista Paulo Silas.

es el objetivo de San Lorenzo mediante la gestión del exfutbolista Paulo Silas. El presidente Sergio Constantino anunció las negociaciones antes de las elecciones del club.

anunció las negociaciones antes de las elecciones del club. San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder contra Deportivo Recoleta.