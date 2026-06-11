Por primera vez, Boca analiza dejar salir a Edinson Cavani

El delantero uruguayo solamente jugó dos partidos en la temporada y por eso podría interrumpirse su contrato con el club.

Luego de un primer semestre en el que tan solo pudo estar presente en dos partidos, el delantero de Boca, Edinson Cavani, se sometió a una termolesión por radiofrecuencia con el fin de evitar una intervención quirúrgica y cambiar su situación para poder estar nuevamente en las canchas lo antes posible.

Más allá de esto, ante la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, podría darse un nuevo cambio en la situación de Cavani debido a que en la institución no están conformes por la cantidad de encuentros que se perdió a lo largo del año futbolístico.

Es que, según pudo saber Bolavip, por primera vez el Xeneize está analizando el futuro de Cavani ya que el delantero uruguayo tenía pensado operarse por el problema lumbar que atraviesa y demoró su regreso a las canchas, por lo que molestó puertas adentro en la institución. Además, desde su llegada al club se perdió 50 partidos por distintas lesiones.

Ante esto, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca podría tomar la decisión de rescindir el contrato del futbolista a seis meses de su finalización, debido a que el mismo termina el 31 de diciembre de este año y aún no iniciaron las charlas para extenderlo por una temporada más.

Así las cosas, los próximos días serán claves para determinar el futuro del uruguayo. En caso de que Arruabarrena dé el visto bueno y decida no contar con Cavani, se dará esta charla para comunicarle que no seguirá en la institución de cara a la segunda parte de la temporada.

Las lesiones de Edinson Cavani en Boca

2023 – desgarro – 2 partidos perdidos

– desgarro – 2024 – sobrecarga muscular – 3 partidos perdidos

– sobrecarga muscular – 2024 – lesión en el muslo – 2 partidos perdidos

– lesión en el muslo – 2024 – desgarro – 5 partidos perdidos

– desgarro – 2024 – sobrecarga muscular – 1 partido perdido

– sobrecarga muscular – 2025 – lesión vertebral – 4 partidos perdidos

– lesión vertebral – 2025 – desgarro en el gemelo – 3 partidos perdidos

– desgarro en el gemelo – 2025 – lesión en el gemelo – 2 partidos perdidos

– lesión en el gemelo – 2025 – golpe – 1 partido perdido

– golpe – 2025 – sobrecarga muscular – 2 partidos perdidos

– sobrecarga muscular – 2026 – desgarro en el muslo – 3 partidos perdidos

– desgarro en el muslo – 2026 – lumbalgia – 4 partidos perdidos

– lumbalgia – 2026 – hernia de disco – 18 partidos perdidos

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