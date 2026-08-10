River confirmó los cambios en la lista de la Copa Sudamericana: los refuerzos que podrán jugar y los que se quedaron afuera

En la víspera de los octavos de final del certamen continental, el cuerpo técnico de Eduardo Coudet oficializó todas las modificaciones.

Este lunes, horas después de la oficialización de Thiago Almada como refuerzo, River Plate le puso punto final al misterio y confirmó todos los cambios en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. De este modo, se terminó de saber qué refuerzos estarán a disposición para los octavos de final y cuáles se quedaron fuera de la nómina.

La Copa Sudamericana se vive en Disney+

En la víspera de la trascendental serie contra Independiente Santa Fe, Eduardo Coudet, que se encuentra en la cuerda floja luego de arrancar el semestre con cuatro derrotas sobre cuatro partidos jugados en el Torneo Clausura y tras quedar afuera de la Copa Argentina frente a Aldosivi, hizo oficiales todas las modificaciones en la lista.

En ese sentido, se confirmó que Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y el propio Almada fueron los elegidos para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara al mencionado certamen continental. De este modo, si el Chacho así lo decide, todos podrán ver acción en la serie contra Santa Fe.

En contrapartida, Giovanni González, Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Lucas Beltrán se quedaron afuera debido al reglamento impuesto por CONMEBOL con respecto a las modificaciones en la lista. Sí, los otros cuatro refuerzos de la entidad del barrio porteño de Núñez en este mercado de pases deberán esperar su chance.

Quienes salieron de la lista de buena fue de la Copa Sudamericana para brindarles sus respectivos lugares a Otamendi, Borré, Correa, Andrada y Almada fueron Cristian Jaime, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Alex Woiski y Agustín De la Cuesta.

Se suspendió Santa Fe vs. River

Como consecuencia del terremoto que castigó al territorio colombiano en las últimas horas, este lunes se terminó confirmando la suspensión del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Próximamente habrá detalles sobre la reprogramación del mismo.

Publicidad

Almada fue presentado como refuerzo

🎙️ “Estoy cumpliendo un sueño. Siempre tuve algo con el club”



✍️ Thiago Almada. pic.twitter.com/fUNuzMOTOz — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

DATOS CLAVE

Thiago Almada, Otamendi, Borré, Correa y Andrada ingresaron a la lista de River Plate.

Eduardo Coudet confirmó los cambios para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad