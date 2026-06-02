Kevin Zenón y Tomás Belmonte suman pretendientes en el fútbol argentino para dejar Boca

Hay dos equipos con intenciones de llevarse el combo de mediocampistas del Xeneize. También propuestas individuales que la dirigencia está dispuesta a evaluar.

Juan Román Riquelme ya le comunicó a Claudio Úbeda que dejará de ser el entrenador una vez finalizado su contrato este mes de junio y en Boca comenzará una reestructuración que no solo incluirá la llegada de un nuevo DT, sino además varios movimientos en el mercado de pases. Dos futbolistas desde ya apuntados para dejar el club son Kevin Zenón y Tomás Belmonte, ambos con más de un pretendiente en el fútbol argentino.

Estudiantes de La Plata, equipo que a diferencia del Xeneize disputará tras el Mundial los octavos de final de la Copa Libertadores, tiene pretensiones de sumarlos a ambos para reforzar su mitad de cancha y, según avanzó el periodista Manuel Elicabe en Deportivo 1270, en Boca estarían dispuestos a cederlos a ambos por considerar al Pincha como una buena vidriera continental.

Pero el equipo platense no es el único en el fútbol argentino que quiere quedarse con el combo de mediocampistas de Boca, porque también desde Vélez se reconoció ese interés por pedido de su entrenador Guillermo Barros Schelotto. Para el caso de Belmonte, también Racing se suma a esa lista de pretendientes. En ninguno de los casus hubo todavía oferta formal.

En la dirigencia del Xeneize hay disposición para negociar la salida de ambos futbolistas. De hecho, hoy por hoy parece ser Leandro Paredes el único jugador por el que ni siquiera estarían dispuestos a escuchar ofertas. Del tiempo que transcurra y del arribo del nuevo DT podría depender que la situación de alguno de los futbolistas en cuestión se modifique.

Belmonte interesa en Estudiantes, Vélez y Racing.

Milton Giménez también es pretendido en Vélez

Otro futbolista del Xeneize que tienen en carpeta en Liniers es Milton Giménez, delantero que tuvo su veranito con el club pero que desde hace tiempo se encuentra lejos del nivel pretendido al punto de ser uno de los más resistido por los propios hinchas.

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Alarcón, otro que puede salir

Un futbolista que nunca logró afianzarse y que tiene opción para dejar el club es Williams Alarcón, quien es pretendido nada menos que por el rival que terminó consumando la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Universidad Católica.

El dinero que ingresó al club chileno por avanzar de instancia en el certamen continental y la necesidad de jerarquizar su plantilla para mantenerse competitivo en todos los frentes llevaron a que Daniel Garnero posara sus ojos en el mediocampista que tuvo muy poco rodaje en el Xeneize.

Data clave

Juan Román Riquelme comunicó a Claudio Úbeda que no seguirá como entrenador en junio.

comunicó a Claudio Úbeda que no seguirá como entrenador en junio. Kevin Zenón y Tomás Belmonte son pretendidos por Estudiantes de La Plata y Vélez.

son pretendidos por Estudiantes de La Plata y Vélez. Leandro Paredes es el único jugador por el que Boca no escuchará ofertas actualmente.