River hoy: los dos jugadores que se podrían ir y el símbolo histórico que se dio a conocer

Todas las novedades del Millonario de este lunes 1 de junio, con el foco puesto en el armado del plantel para el segundo semestre.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 1 de junio de 2026, con el plantel de vacaciones y el cuerpo técnico pensando en la conformación del plantel para la segunda mitad del año. Maximiliano Meza interesa en un equipo del fútbol argentino, Santiago Lencina podría marcharse al fútbol europeo, el símbolo histórico que se dio a conocer en las ultimas horas y la razón por la que Marcos Acuña no fue convocado por Lionel Scaloni al Mundial 2026.

Meza interesa en Gimnasia

A Maximiliano Meza se le termina su actual contrato con el Millonario el 31 de diciembre de 2026. Y, por ahora, no hubo ningún tipo de avance con respecto a una posible renovación. En ese sentido, según pudo saber BOLAVIP, surgió un fuerte interés de Gimnasia y Esgrima La Plata, precisamente el club donde el experimentado volante se formó y debutó como profesional.

Hasta el momento, el Lobo, que recientemente concretó la vuelta de Nacho Fernández tras la finalización del contrato con River, no hizo ningún acercamiento por Meza. Ni con la institución, ni con el jugador, ni con su entorno. De todos modos, el interés es real y podría plasmarse en un sondeo más temprano que tarde.

Maximiliano Meza. (Foto: Getty).

Santiago Lencina podría marcharse a Portugal

Uno de los jugadores que podría armar las valijas este mercado de pases es Santiago Lencina, quien tuvo poca participación a lo largo del ciclo Coudet y que cuenta con una oferta del viejo continente para marcharse a préstamo de cara a la próxima temporada, que iniciará tras el Mundial.

Es que, Sporting Braga de Portugal tendría avanzada la cesión de Lencina por una temporada, por lo que el volante ofensivo de 20 años tendría su primera experiencia en el fútbol del viejo continente para jugar durante la temporada 2026/27.

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Santiago Lencina. (Foto: Getty).

En caso de darse su llegada al Braga, Lencina no solo disputará la Primeira Liga y la Taça de Portugal, sino que también jugará la fase de liga de la UEFA Conference League, debido a que su equipo viene de terminar cuarto en la última liga local y obtuvo esta clasificación al certamen.

River dio a conocer un histórico símbolo de 1914

A lo largo de su historia, River tuvo varios escudos diferentes. Si bien en las últimas décadas, todos obedecieron a un mismo patrón y los cambios fueron mínimos, a comienzo del siglo pasado, cuando se fundó el club, hubo cambios drásticos. Sin ir más lejos, en el Estadio Monumental se destacan muchos de ellos en los que anteriormente se conocía como el hall central y desde hace un tiempo es el hall de los escudos.

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Por otro lado, recientemente salió una camiseta por los 125 años del club y la misma tuvo tintes retro y uno de los detalles más significativos fue el escudo que se utilizó, que fue uno de los primeros de la historia. En esta oportunidad, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia del club realizó un hallazgo: un emblema del club del año 1914.

A través de la cuenta @MuseoRiver, el Millonario informó: “Un símbolo inédito de nuestros primeros años. Como parte de su tarea de relevamiento e investigación de la historia de River, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia descubrió un emblema del Club que data del año 1914 y que nunca antes había sido difundido“.

El símbolo se encontró en el carnet del cuarto socio de la historia del club. (Foto: @MuseoRiver).

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El motivo por el que Acuña no fue citado por Scaloni para el Mundial

Con el correr de los días se van filtrando ciertos detalles de lo que fueron las decisiones del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni a la hora de elaborar la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y una de las cuestiones que más polvareda levantó fue la exclusión de Marcos Acuña. Porque si bien no había sumado minutos con la Albiceleste durante el 2025, sí fue citado para los amistosos de la fecha FIFA de marzo contra Mauritania (contra quien jugó 69 minutos) y Zambia en La Bombonera, lo que lo exponía, nuevamente, como una opción para el lateral izquierdo junto a Nicolás Tagliafico.

Sin embargo, el neuquino se quedó afuera de lo que podría haber sido su tercera participación en una Copa del Mundo. Y al trascender la nómina mediante las cuentas de redes sociales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, la conclusión que predominó como explicación al descarte del jugador de River, fue la lesión que padeció en la Final del Torneo Apertura 2026.

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Marcos Acuña se quedó afuera de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 por cuestiones futbolísticas. (Foto: Getty).

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