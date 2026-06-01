Stefano Di Carlo confirmó que habrá una depuración en River: “Vamos a ser agresivos, se van a ir 15 jugadores”

Con la primera parte de la temporada finalizada, Eduardo Coudet y la dirigencia de River ya se encuentra trabajando en un mercado de pases que tendrá mucho movimiento, con la llegada de refuerzos de jerarquía y la salida de varios nombres.

En este sentido, Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, habló en ESPN F90, en donde advirtió que se espera la salida de 15 jugadores y la llegada de 7 refuerzos aproximadamente, con el fin de darle un salto de calidad al plantel de Coudet.

“Vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases, tanto en el ingreso como en salida de jugadores. Instruí al director deportivo en conversaciones que llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas previo a la final. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores e instruimos al director deportivo para arrancar este proceso desde hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido. Más o menos se van a ir 15″, comentó.

“Hemos cambiado el formato, que también fue habitual en nosotros de esperar los procesos y cumplir contratos. Ahora la lógica va a ser gestionar la salida de estos jugadores, en algunos casos con ventas, en otros venderemos peor de lo que compramos y asumiremos la pérdida, pero cortaremos la situación que no es sostenible“, agregó.

Siguiendo por la misma línea, tiró: “Tendremos cesiones de jugadores y en otros casos podremos dar el pase en su poder. Uno en el fútbol tiende a ver los costos de las operaciones y de los pases, pero el dato más relevante es el costo de sostener los contratos del plantel. Tenemos que sacar 15 y con esos recursos concentrarlo en 5 o 7 jugadores, que nos va a dar un salto de jerarquía, es lo que vamos a hacer en esta etapa”.

“Es verdad, no hay una cultura en River ni en ningún lado de sentarse con los jugadores que quieren seguir y explicarles que no van a seguir por el rendimiento o el contexto hicieron que la situación no sea sostenible. Nadie elige estar en esta situación. Sí es verdad que no es habitual interrumpir vínculos de manera categórica. Eso no es habitual, pero es el registro del momento y la situación, uno no puede creer que esta situación sea normal”, agregó sobre cómo se darán las salidas.

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Y cerró el tema: “La situación es muy compleja, a todos nos angustia que River no juegue bien y es realmente incómodo. No voy a permitir que esta situación se perpetúe. Después puede salir mejor o peor, pero hay que intervenir con agresividad. Esperamos muchos procesos de adaptación y creímos en hacer correcciones puntuales para mejorar al equipo pero no ocurrió, así que vamos a interferir con agresividad y tener un plantel con 20 jugadores de elite. Si querés competir con Brasil, vos podes pagar mejor teniendo menos”.

"HE INSTRUIDO AL DIRECTOR DEPORTIVO Y HEMOS DECIDIDO CONJUNTAMENTE QUE VAN A SALIR 15 JUGADORES"



💣 Stefano Di Carlo en #ESPNF90



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Por otro lado, le bajó el pulgar a Icardi y se refirió a la posible llegada de Gio Simeone: “Icardi no es un hombre sobre el que hayamos conversado. De Simeone prefiero no dar detalles, por lo general se da mucho menos pero veo que no es suficiente”.

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Las posibles llegadas de Correa y Almada

“Esos apellidos los tuvimos en consideración, como a otros tantos, porque estamos generando a muchas alternativas. Esos nombres que están girando son ciertos porque el proceso es incorporar para mejorar la situación, en algunos casos superponiendo por puesto. En ese sentido, son nombres por los que vamos a apuntar con un equilibrio en el que haciendo la inversión que corresponda comprenda en jugadores en una edad muy atractiva y otros jugadores más consolidados, pero en un buen momento de su presente“, dijo sobre la chance de incorporar a los dos campeones del mundo.

“Hoy la prioridad es que River juegue bien al fútbol y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y así lo vamos a ejecutar. Los montos estará en la inteligencia de cada operación. Almada es complejo porque el monto es importante, pero no lo digo por él, River no tiene que tenerle miedo a esos montos si el potencial del jugador permite avanzar”, agregó.

Las situaciones de Armani y Quintero

Por otro lado, se refirió a las situaciones de Armani y Quintero, ya que surgió el rumor de que podrían irse: “Armani no nos pidió nada, simplemente sigue ocurriendo y desarrollándose el contrato que tiene con el club. Después prima la cuestión de quién está mejor y por supuesto en eso Franco creo que es ejemplar tanto en la cancha como afuera, siempre fue una referencia, es un ícono del club y él va a acompañar y dar apoyo siempre, incluso el día que no esté más en River porque es parte de la historia. Hoy tiene contrato como te decía y quiero decir que son jugadores que también se han ganado el derecho a decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. No es un jugador más en el que en una conversación te ajustas al tipo de formato que tenés, es un jugador especial con el que hay que tener mucha gratitud”, soltó sobre el arquero.

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Y agregó, respecto al colombiano: “Lo de Juanfer aplica a lo que dije de Armani. No nos planteó nada y creo que tampoco corresponde estar encima de él teniendo un Mundial, que es algo central en la vida del jugador. En su vuelta conversaremos y tendrá el espacio para ver para qué está y decidir conjuntamente. A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir lo que quiere”.

La llegada de Otamendi

“La cuestión después de la capitanía es algo que ocurre en el vestuario. Si vemos un referente, una figura y un tipo con el que se va a ordenar el vestuario. No me corresponde indicar si va a tener la cinta o no. Sí veo que es una referencia y una persona que va a hacer que muchas cuestiones giren en torno a él dentro y fuera de la cancha. Estamos felices y orgullosos de tener a otro campeón del mundo”, dijo sobre la llegada del campeón del mundo al plantel.

“Otamendi estaba muy contento, su nivel de alegría era muy grande. Tuvimos una charla muy larga previa a la firma y le agradecí por el esfuerzo que hizo. Va a ser titular en la Selección y vi en él una determinación y un orgullo de dar este paso”, agregó sobre su primer encuentro con el central.