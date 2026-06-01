Boca le anunció a Úbeda que deja su cargo y ya hay fecha de elección para su reemplazante

Este lunes se llevará una reunión en la que la dirigencia del Xeneize le hará oficial al Sifón su salida de la institución.

Que Claudio Úbeda va a dejar de ser entrenador de Boca se sabe desde el instante en el que Wilmar Roldán pitó el final del encuentro entre el Xeneize y la Universidad Católica el pasado jueves por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Los del Sifón cayeron por 1 a 0 y quedaron eliminados del torneo continental en primera ronda.

Inclusive, se dudaba de su continuidad aún con Boca instalado en los octavos de final de la Libertadores. El Sifón llegó al club como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo a mediados de 2025. El deceso de Miguel hizo que la dirigencia opte porque su cuerpo técnico siga al frente del primer equipo, pero la realidad es que si contrato finalizaba el 30 de junio.

Bolavip pudo saber que este lunes hubo una reunión entre la dirigencia de Boca con Claudio Úbeda y allí le comunicaron que no seguirá al frente del equipo. Si bien su contrato finaliza a finales de junio, el mismo será concluido formalmente en los próximos días.

Claudio Úbeda no continuará al frente del primer equipo de Boca. (Foto: Getty).

¿Cuándo asumirá el próximo entrenador?

El plantel de Boca se encuentra de vacaciones hasta el próximo 18 de junio. La intención de la dirigencia es que el sucesor de Claudio Úbeda asuma antes del inicio de la pretemporada, la cual se realizará en Buenos Aires. Eso podría cambiar si el elegido es Néstor Lorenzo, quien dirigirá a la Selección Colombia en el Mundial.

Cabe destacar que no es el único candidato de la dirigencia, también gustan Luis Zubeldía y Antonio Mohamed, aunque este último atraviesa un gran presente en Toluca de México y ya avisó que no tiene intenciones de salir de dicho equipo. Zubeldía, por su parte, dirige a Fluminense, por lo que su salida tampoco sería sencilla.

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El elegido por los hinchas

Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp para elegir al sucesor de Claudio Úbeda y la votación fue contundente: con más de 11 mil votos, la inmensa mayoría de los hinchas de Boca eligieron a Guillermo Barros Schelotto como reemplazante del Sifón.

DATOS CLAVE

Claudio Úbeda dejará de ser el director técnico de Boca tras una reunión este lunes.

dejará de ser el director técnico de Boca tras una reunión este lunes. El entrenador quedó eliminado en primera ronda de la Copa Libertadores el pasado jueves.

el pasado jueves. Su vínculo contractual con el club Xeneize finalizaba formalmente el 30 de junio.