Stefano Di Carlo admitió el interés por Thiago Almada: “River no tiene que tenerle miedo a esos montos”

Mientras participa en el Mundial 2026, el jugador de Atlético de Madrid es uno de los apuntados por el Millonario para reforzarse en este mercado de pases.

Con derrota en la final del Torneo Apertura y clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, River Plate cerró un semestre con altibajos, el primero con Eduardo Coudet al frente del equipo. Ahora, el DT trabajará junto a la dirigencia en moldear al plantel a su gusto durante el mercado de pases.

En pleno parate por el Mundial 2026, Stefano Di Carlo le concedió una entrevista este lunes a ESPN donde abordó varios temas sobre la actualidad del club que preside y se refirió a las posibles incorporaciones. De acuerdo con Chacho Coudet y Pablo Longoria, flamante Director Deportivo, ya hay nombres en carpeta.

Uno de los más fuertes es Thiago Almada, que forma parte de la Selección Argentina que buscará el bicampeonato en la cita mundialista. El surgido de Vélez Sarsfield es una opción concreta para el club de Núñez, aunque Di Carlo admitió que no será una negociación sencilla con Atlético de Madrid.

Thiago Almada con la Selección Argentina. (Foto: Getty)

“Almada es complejo porque el monto es importante, pero no lo digo por él. River no tiene que tenerle miedo a esos montos si el potencial del jugador permite avanzar”, explicó el presidente del Millonario sobre la chance de fichar al campeón del mundo en 2022.

Y se extendió sobre la posibilidad de hacer un importante desembolso de dinero por Almada: “Hoy la prioridad es que River juegue bien al fútbol. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y así lo vamos a ejecutar. Los montos estarán en la inteligencia de cada operación”.

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El futbolista ve con buenos ojos una salida de Atlético de Madrid, que también está abierto a negociarlo por alrededor de 20 millones de euros por el 50% de su pase. River no descarta abonar esa cifra, pero también intentará traerlo a través de un préstamo con opción de compra.

Los otros dos futbolistas en la mira de River

Di Carlo también puso sobre la mesa a Giovanni Simeone y Ángel Correa, las otras dos figuras con las que hoy sueña la dirigencia del club de Núñez: “Esos apellidos los tuvimos en consideración, como a otros tantos, porque estamos generando muchas alternativas. Esos nombres que están girando son ciertos porque el proceso es incorporar para mejorar la situación, en algunos casos superponiendo por puesto”.

“En ese sentido, son nombres por los que vamos a apuntar con un equilibrio en el que haciendo la inversión que corresponda en jugadores en una edad muy atractiva y otros jugadores más consolidados, pero en un buen momento de su presente”, cerró.

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