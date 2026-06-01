El máximo mandatario confirmó que se viene un mercado de pases agresivo en el cual habrá ventas, salidas a préstamo y rescisiones de contrato.

Las palabras de Stefano Di Carlo no dejaron indiferentes a los hinchas de River. El presidente analizó el primer semestre de 2026, afirmó que fue mediocre y dejó un claro mensaje de cara a lo que viene: se viene una fuerte renovación. Con Pablo Longoria, Enzo Francescoli y Eduardo Coudet sentados en la mesa junto a él, se llegó a una conclusión firme y es la de depurar al plantel profesional.

En diálogo con ESPN, el propio Stefano Di Carlo afirmó que se viene un mercado de pases agresivo en el cual habrá entre 14 y 15 bajas, algunas de ellas serán por ventas, otras por cesiones a préstamo y también habrá algunos contratos que rescindir. En lo que respecta a altas, el presidente afirmó que serán todas de máxima jerarquía y el número no superará las siete.

De esta manera, en River buscan trabajar con un plantel corto, en el cual haya 20 jugadores de elite. Con esta nueva disposición se busca reducir la cantidad de jugadores y apuntar a la calidad. Se marcharán algunos jugadores con contratos importantes y llegarán otros. A este plantel de 20 futbolistas de jerarquía lo acompañarán también juveniles del club, tal como sucedió en este primer semestre.

¿Qué jugadores son los que podrían dejar River?

Stefano Di Carlo fue concreto y afirmó que serán alrededor de 15 las bajas, pero no todas serán iguales. Habrá ventas y allí aclaró que no en todas podrán recuperar lo invertido, el caso más emblemático será el de Kevin Castaño, quien llegó a Núñez a cambio de 14 millones de dólares y se marchará por bastante menos. Una situación similar sería la de Maximiliano Salas, que salió 8 millones de dólares y nunca logró establecerse.

Kevin Castaño se marchará de River. (Foto: Getty).

Otros futbolistas se irán con el pase en su poder con la intención de eliminar un contrato alto y allí el claro ejemplo es el de Paulo Díaz, quien percibe un salario importante y prácticamente no jugó en este 2026. Germán Pezzella es otro de los que podría marcharse de la misma manera.

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La gran mayoría de los futbolistas que se irá en el próximo mercado de pases es porque no rindió y entre los puntos más bajos aparecen los casos de Giuliano Galoppo, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos e Ian Subiabre. La realidad es que se esperaba más de ellos, pero su performance lejos estuvo de estar a la altura. Si bien tuvo altibajos, Facundo Colidio también podría emigrar en este mercado de pases, siempre y cuando llegue una oferta importante por él.

Hay otros casos de jugadores que no tuvieron muchas oportunidades en este primer semestre y podrían salir. Se trata de jugadores como Santiago Lencina, Ezequiel Centurión y Maximiliano Meza. El arquero regresó de su préstamo en Independiente Rivadavia y no tuvo chances, mientras que los mediocampistas no pudieron establecerse en el equipo. Por otro lado existe el caso de Matías Galarza Fonda, que regresará de su préstamo en Atlanta United, pero no será tenido en cuenta.

Santiago Lencina podría marcharse a Sporting Braga. (Foto: Getty).

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Los casos de Juanfer y Armani

En River saben muy bien que hay jugadores que se ganaron el derecho a decidir sobre su futuro y dos de ellos son Juanfer Quintero y Franco Armani. Ambos referentes saben que corren de atrás en la consideración de Coudet y deberán pelear por un lugar. El arquero tiene seis meses más de contrato, por lo que podría quedarse a terminarlo, mientras que el mediocampista analizará propuestas.

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