Carlos Palacios rompió el silencio sobre su posible salida de Boca hacia Colo Colo: “Dije que iba a volver”

El chileno no sumó minutos en el primer semestre y es uno de los candidatos a llenar la columna de bajas en este mercado de pases.

El ciclo de Carlos Palacios con la camiseta de Boca Juniors es decepcionante, hasta el momento. El chileno llegó a Brandsen 805 en el comienzo de 2025 a cambio de 5 millones de dólares, pero no consiguió convertirse en una pieza importante del equipo.

Para colmo, una sinovitis en su rodilla derecha lo marginó de las canchas por todo lo que va del 2026, con su último partido en diciembre ante Racing. Por eso, está sobre la mesa la posibilidad de que el volante ofensivo se vaya del Xeneize en este mercado de pases.

Colo Colo, club en el que brilló antes de cruzar la cordillera, emerge como su destino natural. Luego de que la dirigencia del Cacique reconociera que ve con buenos ojos su regreso, ahora el mediocampista se mostró también abierto a esta posibilidad.

El programa Pelota Parada le consultó a Palacios si Colo Colo es una posibilidad concreta y le tiró la responsabilidad a Fernando Ortiz, entrenador del equipo: “No lo sé, lo tiene que decidir él. Depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea”.

🚨😱🚪 ¡Le abre las puertas al Cacique!



Dani Arrieta conversó en exclusiva con Carlos Palacios y dijo que, a pesar de tener contrato vigente con Boca Juniors, siempre existirá la chance de regresar a #ColoColo. pic.twitter.com/4Cz4PiIvgQ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 1, 2026

“Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos”, explicó el de 25 años, cuyo vínculo con el Xeneize vence en diciembre de 2029. Lo cierto es que Boca pretende venderlo por una cifra similar a la que desembolsó, mientras que el equipo chileno piensa en un préstamo.

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Además, fue concreto y le lanzó un guiño a Colo Colo cuando le preguntaron si quiere volver al club: “Siempre. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Que voy a volver, en algún momento voy a volver”.

Los números de Carlos Palacios en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de 2025, el volante chileno lleva disputados un total de 36 partidos, en los que convirtió 3 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió 5 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2724 minutos en cancha.

Datos clave

5 millones de dólares pagó Boca por Carlos Palacios a inicios de 2025 .

pagó por a inicios de . 36 partidos disputó en Boca , donde registró 3 goles y 4 asistencias .

disputó en , donde registró y . Diciembre de 2029 vence el contrato de Carlos Palacios, posible refuerzo de Colo Colo.