Los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 tras la consagración de PSG en la Champions League

En octubre se entregará nuevamente el galardón y ya hay candidatos a ganarlo tras el cierre de la temporada.

Terminó la temporada en el fútbol europeo. Con la consagración de PSG en la UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva, los jugadores se preparan para disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que será importante para el Balón de Oro.

Con fecha de entrega el 26 de octubre, el galardón se entregará al mejor jugador del año. Para esto, se tendrá en cuenta tanto el nivel individual de cada nominado, así como también el rendimiento a nivel colectivo más los títulos conseguidos a lo largo de la temporada.

En este sentido, hay 12 jugadores que cuentan con serias chances de ser ganadores de este premio. Quien nuevamente corre con chances de repetir es el francés Ousmane Dembelé, que fue importante para que PSG sea bicampeón de Europa al ganar la Champions League.

Luego de la Copa del Mundo, poco a poco la revista France Football será la encargada de dar a los 30 nominados a este galardón. Dentro de los mismos podría aparecer nuevamente Lautaro Martínez, quien viene de ser campeón de la Serie A de Italia con Inter.

Los candidatos a ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembelé

Ousmane Dembelé, delantero de PSG.

Nuevamente fue la máxima figura del PSG en una temporada en la que consiguieron la Copa Intercontinental, la Ligue 1 y la Champions League, en la que convirtió un gol en la final. A lo largo de la temporada marcó 20 goles y aportó 11 asistencias en los 40 partidos que disputó.

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Lamine Yamal

Lamine Yamal, máxima figura de la Selección de España.

El cierre de la temporada le quitó chances de ser el Balón de Oro, por lo que tendrá que tener un gran Mundial para volver a pelear. Fue clave para Barcelona, que fue campeón de LaLiga y llegó a cuartos de Champions. En 42 partidos jugados, convirtió 24 goles y dio 18 asistencias.

Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, delantero de PSG.

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El delantero de 25 años fue otra de las piezas claves de PSG a lo largo de la temporada en la que consiguió tres títulos. A diferencia de los otros candidatos al Balón de Oro, el ex Napoli no jugará el Mundial y correrá de atrás. 19 goles y 11 asistencias son sus números en 48 partidos.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid.

Su temporada no terminó de la mejor manera con Real Madrid y las lesiones no le permitieron mostrar su máximo nivel. A pesar de esto, volver a llevar a Francia a ganar un Mundial podría valerle el primer Balón de Oro de su carrera. En 44 partidos marcó 42 goles y repartió 7 asistencias.

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Gabriel Magalhaes

Gabriel Magalhaes, defensor de Arsenal.

El defensor brasileño fue clave para Arsenal, que ganó la Premier League y fue subcampeón de Champions League, en donde erró el penal definitorio. En el Mundial buscará ser el caudillo defensivo de Brasil para pelear por este galardón. En 51 partidos convirtió 4 goles y dio 5 pases de gol.

Declan Rice

Declan Rice, figura de Arsenal.

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Otra de las principales figuras de Arsenal que volvió a ganar la Premier tras 20 años. Luego de una buena temporada buscará tener un buen Mundial con la Selección de Inglaterra. Con los Gunners aportó 11 asistencias y marcó 5 goles en 55 presentaciones.

Harry Kane

Harry Kane, goleador de Bayern Múnich.

El goleador absoluto de Bayern Múnich volvió a ser clave tanto para ganar la Bundesliga, como también para ser semifinalista de la Champions League, certamen en el que fue el segundo máximo goleador, por detrás de Mbappé. Marcó 61 goles y dio 7 asistencias en 51 partidos.

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Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, capitán de Inter de Milán.

Luego de ganar la Serie A, el Toro buscará su revancha en un Mundial para pelear de lleno por el Balón de Oro, tal como lo hizo en 2024, año en el que terminó séptimo. Goleador de la liga italiana, marcó 22 goles y aportó 6 asistencias para su equipo en 41 partidos disputados.

Pedri

Pedri, volante de Barcelona.

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El cerebro de Barcelona y de la Selección de España. El volante jugará su segunda Copa del Mundo, buscará revancha tras quedar afuera en octavos de final en 2022 y pelear por este galardón. Dio 12 asistencias y marcó 2 goles en los 43 partidos que disputó en la temporada.

Michael Olise

Michael Olise, delantero de Bayern Múnich.

La rompió en su segunda temporada como jugador de Bayern Múnich y se asentó en la Selección de Francia. Con un gran cierre de curso 2025/26, el extremo jugará su primer Mundial e intentará pelear por el Balón de Oro. Marcó 22 goles y aportó 31 asistencias en 52 partidos.

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Raphinha

Raphinha, delantero de Barcelona.

El delantero brasileño volvió a tener una buena temporada con Barcelona y encabezará a la Selección de Brasil en este Mundial. Tras quedar quinto en el Balón de Oro 2025, buscará quedarse con el galardón en esta oportunidad. 21 goles y 8 asistencias fueron sus números en un año frustrado por lesiones.

Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, capitán de Manchester United.

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A nivel personal tuvo una de las mejores temporadas de su carrera. Fue clave para volver a meter a Manchester United en la Champions League y rompió un récord de asistencias en la Premier League. Ahora, será el as de espadas de Portugal en el Mundial. Marcó 9 goles y dio 22 asistencias en 37 partidos.

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