Días y horarios confirmados para los amistosos de Argentina ante Honduras e Islandia previos al Mundial 2026

La Selección Argentina ya se encuentra en Kansas City, su búnker durante todo el Mundial 2026. El elenco comandado por Lionel Scaloni tiene el sueño de conquistar nuevamente el torneo más anhelado y, para ello, tomará carrera con dos amistosos internacionales previos.
Este lunes quedaron confirmados los horarios de los compromisos previos a la gran cita. El DT de Pujato los utilizará para reforzar conceptos tácticos, poner a punto a sus futbolistas y probar a quienes llegan entre algodones para evitar sorpresas con el Mundial en marcha.
Así, la Albiceleste disputará su primer amistoso el sábado 6 de junio ante la Selección de Honduras desde las 21, hora argentina. El compromiso se jugará en el Kyle Field de Texas, que cuenta con capacidad para más de 102 mil espectadores.
Argentina ya se encuentra en Kansas de cara al Mundial 2026.
Posteriormente, el 9 de junio, el bicampeón de América cerrará los amistosos ante su par de Islandia, desde las 22, también hora argentina. En este caso, el duelo se jugará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López
Datos clave
- 6 de junio a las 21 jugará la Selección Argentina ante Honduras en Texas.
- 9 de junio a las 22 será el amistoso contra Islandia en Alabama.
- Argelia, Austria y Jordania serán los rivales de Argentina en el Mundial 2026.