Días y horarios confirmados para los amistosos de Argentina ante Honduras e Islandia previos al Mundial 2026

El vigente campeón del mundo tiene todo listo para los duelos de preparación antes de la defensa del título.

La Selección Argentina ya se encuentra en Kansas City, su búnker durante todo el Mundial 2026. El elenco comandado por Lionel Scaloni tiene el sueño de conquistar nuevamente el torneo más anhelado y, para ello, tomará carrera con dos amistosos internacionales previos.

Este lunes quedaron confirmados los horarios de los compromisos previos a la gran cita. El DT de Pujato los utilizará para reforzar conceptos tácticos, poner a punto a sus futbolistas y probar a quienes llegan entre algodones para evitar sorpresas con el Mundial en marcha.

Así, la Albiceleste disputará su primer amistoso el sábado 6 de junio ante la Selección de Honduras desde las 21, hora argentina. El compromiso se jugará en el Kyle Field de Texas, que cuenta con capacidad para más de 102 mil espectadores.

Argentina ya se encuentra en Kansas de cara al Mundial 2026.

Posteriormente, el 9 de junio, el bicampeón de América cerrará los amistosos ante su par de Islandia, desde las 22, también hora argentina. En este caso, el duelo se jugará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

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DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

Datos clave