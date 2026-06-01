Boca hoy: se va Úbeda, buscan a Milton Giménez y se aleja Dybala

Junio comenzó movido para Boca. Con el plantel de vacaciones de cara a la segunda parte de la temporada, la dirigencia le comunicó a Claudio Úbeda que no seguirá en su cargo como entrenador. Además, Vélez busca a Milton Giménez y Paulo Dybala está cerca de renovar con Roma.

Boca le anunció a Úbeda que deja su cargo

Que Claudio Úbeda va a dejar de ser entrenador de Boca se sabe desde el instante en el que Wilmar Roldán pitó el final del encuentro entre el Xeneize y la Universidad Católica el pasado jueves por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Los del Sifón cayeron por 1 a 0 y quedaron eliminados del torneo continental en primera ronda.

Bolavip pudo saber que este lunes hubo una reunión entre la dirigencia de Boca con Claudio Úbeda y allí le comunicaron que no seguirá al frente del equipo. Si bien su contrato finaliza a finales de junio, el mismo será concluido formalmente en los próximos días.

Milton Giménez interesa en Vélez

En Boca se vienen cambios importantes. Claudio Úbeda no continuará como entrenador y también habrá varias salidas de jugadores. Milton Giménez sería uno de los que se marche y ya tiene interesados que consultan por su situación. Vélez es uno de ellos, desde el Fortín iniciaron conversaciones con el fin de conocer si estaría interesado en negociar.

El contacto del Fortín fue con el entorno del delantero, pero todavía no se sentaron a negociar ni siquiera hubo una llamada a Boca. Hasta el momento es un sondeo, en Vélez saben que Boca buscará desprenderse de algunos futbolistas que no cumplieron con las expectativas y Milton Giménez es uno de ellos.

Roma publicó un posteo sobre Paulo Dybala que lo aleja de Boca

La novela sobre el futuro de Paulo Dybala comienza a llegar a su fin. A falta de un mes para finalizar su contrato con Roma y quedar en libertad de acción, el delantero argentino ya tendría definido seguir en el elenco italiano, por lo menos por una temporada más.

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Es que, en sus redes sociales, la ‘Loba’ publicó un posteo referido a Dybala y en el mismo dio a entender que en las próximas horas oficializarán su renovación de contrato para que el argentino se quede en el club y sea parte del plantel que disputará la próxima UEFA Champions League.

Hugo Perotti apuntó contra Riquelme

Boca cerró un mal semestre con la temprana eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos. En el Apertura tampoco tuvo un buen papel al quedar afuera en octavos de final ante Huracán, por lo que las críticas abundan y los cambios prometen ser drásticos. Claudio Úbeda dejará de ser el entrenador y también se esperan modificaciones en el plantel.

Juan Román Riquelme es uno de los principales apuntados por este mal primer semestre de 2026. No solamente los hinchas lo cuestionan, sino también algunos referentes históricos del club, como es el caso de Hugo Perotti. El Mono, que ganó la Copa Libertadores de 1978 y el Metropolitano del 81, liquidó al máximo mandatario del Xeneize.