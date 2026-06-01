Atlético Nacional inició gestiones para sacar a Franco Armani de River

Atento a la situación del arquero en el elenco Millonario, el equipo colombiano ya comenzó con las conversaciones. Todos los detalles.

El futuro de Franco Armani es una incógnita. Y más aún desde la aparición estelar de Santiago Beltrán, quien, apoyado en enormes rendimientos y aprovechando una lesión del Pulpo, se consolidó como el arquero titular de River. Por ende, el ídolo Millonario, ya con 39 años de edad, se encuentra analizando qué hacen de ahora en más.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, Atlético Nacional de Medellín, institución colombiana donde el oriundo de Casilda, provincia de Santa Fe, también es ídolo absoluto, inició conversaciones con el objetivo de volver a contar con sus servicios después de casi una década. Un operativo retorno que ya está en marcha.

El combinado Verdolaga ya se encuentra buscando un reemplazante de jerarquía para David Ospina y empezó a soñar con la vuelta de Armani, una pieza clave en la conquista del título en el marco de la Copa Libertadores de América, allá por 2016. De todos modos, pese al deseo contundente de Nacional, el panorama no es tan sencillo.

Si bien Armani está a punto de ingresar en sus últimos seis meses de contrato con River, no todo luce tan viable. Es que, más allá de que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 tiene la intención de atajar y no de ser suplente, habrá que ver si su entorno está convencido de dejar Argentina para volver a Colombia.

Franco Armani en Atlético Nacional. (Foto: Getty)

Paralelamente, desde River ya tuvieron un gesto de buena voluntad para con Armani, abriéndole las puertas para que decida su futuro. No es un detalle menor que el vínculo del portero con la entidad del barrio porteño de Núñez vence el 31 de diciembre de este año, por lo que en breve ya estará en condiciones de negociar por su cuenta con cualquier otro club.

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Cabe recordar que Armani desembarcó en River a comienzos de 2018, después de deslumbrar a propios y extraños con el propio Atlético Nacional, equipo con el que, además, llegó a la final de la Copa Sudamericana en 2014, justamente cayendo contra el Millonario. Desde ese entonces, se adueñó del puesto hasta que apareció Beltrán.

Los números de Armani en River

Franco Armani acumula 8 años y medio bajo los tres palos de River, habiendo visto acción en 366 partidos de carácter oficial. Al cabo de los mismos, recibió 288 goles y mantuvo la valla invicta en 165 oportunidades. Además, formó parte de la conquista de 8 títulos domésticos y de 2 títulos internacionales.

Así le fue a Armani en Atlético Nacional

En Atlético Nacional de Medellín, Franco Armani se desempeñó entre 2010 y 2018, acumulando 249 partidos oficiales, recibiendo 208 anotaciones y conservando la valla invicta en 105 cotejos. A su vez, ganó 11 títulos locales y 2 títulos internacionales.

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DATOS CLAVE

31 de diciembre vence el contrato de Franco Armani con River Plate.

Atlético Nacional inició conversaciones para repatriar a Franco Armani por David Ospina.

366 partidos oficiales disputó Franco Armani en River, manteniendo 165 vallas invictas.