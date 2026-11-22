El Millonario y el Granate miden fuerzas en el Estadio Monumental, buscando un lugar en los cuartos de final del certamen doméstico.

Este domingo, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River Plate y Lanús se encuentran frente a frente con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario.

Cabe destacar que los encabezados estratégicamente por Leonardo Ponzio acuden a este trascendental compromiso sin margen de error y después de haber culminado en la cuarta colocación de la tabla de posiciones del Grupo B, siendo conscientes de que deben ganar o ganar.

Paralelamente, el Granate de Mauricio Pellegrino desembarca en el Monumental luego de haber terminado en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A del certamen doméstico. Su objetivo es dar el gran golpe sobre la mesa para meterse en los cuartos de final.

Probables formaciones de River y Lanús

RIVER: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

LANÚS: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk.

La previa de River vs. Lanús

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El cuadro del Torneo Clausura