Este domingo, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River Plate y Lanús se encuentran frente a frente con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario.
Cabe destacar que los encabezados estratégicamente por Leonardo Ponzio acuden a este trascendental compromiso sin margen de error y después de haber culminado en la cuarta colocación de la tabla de posiciones del Grupo B, siendo conscientes de que deben ganar o ganar.
Paralelamente, el Granate de Mauricio Pellegrino desembarca en el Monumental luego de haber terminado en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A del certamen doméstico. Su objetivo es dar el gran golpe sobre la mesa para meterse en los cuartos de final.
Probables formaciones de River y Lanús
RIVER: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
LANÚS: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk.