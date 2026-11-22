Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe viene de caer 0-2 ante Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de caer 1-2 ante Barcelona y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Getafe y Atlético de Madrid

Getafe (3-4-1-2): Dávid Soria, Dani Carvajal, Sebastián Boselli, Zaid Romero, Andrés García, Djené, Ramón Terrats, Orel Mangala, Johan Mojica, Martín Satriano, Enes Ünal. DT: José Bordalás.

Atlético de Madrid (4-3-3): Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Álex Baena. DT: Diego Simeone.

Bajas y ausentes de Getafe y Atlético de Madrid

Getafe:

Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)

Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)

Nemanja Gudelj (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Atlético de Madrid:

Alejandro Grimaldo (enfermedad; vuelve en 1-2 semanas)

Cristian Romero (lesión muscular)

La previa de Getafe y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Día: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Coliseum Alfonso Pérez

Estadio Coliseum Alfonso Pérez Historial: 50 cruces — Getafe ganó 5, Atlético de Madrid ganó 34 y empataron 11

50 cruces — Getafe ganó 5, Atlético de Madrid ganó 34 y empataron 11 Último antecedente: 29/07/2026: Atlético de Madrid 4-1 Getafe

29/07/2026: Atlético de Madrid 4-1 Getafe Próximo partido de Getafe: vs. Espanyol, lunes 30 de noviembre

vs. Espanyol, lunes 30 de noviembre Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Elche, sábado 28 de noviembre