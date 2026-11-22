Todos los detalles relacionados con el potencial rival del conjunto Millonario en la próxima instancia del certamen doméstico.

En el Estadio Monumental de Núñez, River Plate recibe a Lanús bajo la órbita de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Un partido completamente determinante y sin margen de error para los dirigidos por Leonardo Ponzio.

Luego de perder la final del Torneo Apertura y de quedar eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, el combinado Millonario sabe que no puede volver a fallar. Pero, por delante, tiene a un equipo siempre complejo como el Granate de Mauricio Pellegrino.

En medio de ese panorama, River tiene en la cabeza el panorama posterior del cuadro del Torneo Clausura. Y lo cierto es que ya se vislumbran dos posibles contrincantes, siempre y cuando el Millonario pueda sortear a Lanús y seguir soñando con el título.

El posible rival de River en cuartos de final

Si River logra dejar en el camino a Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura, medirá fuerzas, en la etapa de cuartos de final, con el ganador de la serie compuesta por Instituto de Córdoba y Huracán, quienes también juegan este domingo, a última hora.

Lógicamente, el posible partido en cuestión entre River y la Gloria o el Globo todavía no tiene fecha confirmada por la Liga Profesional de Fútbol. De todas maneras, es un hecho ineludible que se llevaría a cabo durante el fin de semana del domingo 29 de noviembre.

¿Dónde se jugaría? En ese sentido, hay escenarios dispares. Es que, si el rival de River es Instituto, el partido se disputaría en Córdoba debido a la mejor colocación de la Gloria en la fase regular. Por el contrario, si el contrincante es Huracán, el cotejo se desarrollaría en el Monumental por la mejor posición del Millonario.

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El cuadro del Torneo Clausura